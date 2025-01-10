HUPALUPA 5. yılında başarısını MAPIC 2024 ödülüyle taçlandırarak kutluyor

MAPIC 2024’te "Yılın Eğlence Markası" ödülünü kazanan ilk Türk markası HUPALUPA, basın mensupları ile Metropol İstanbul’daki merkezlerinde bir araya geldi. Toplantıya HUPALUPA Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Timurlenk ve yine Yönetim Kurulu üyesi Kaan Şengül de katıldı.

Toplantıda ödülü kazanma süreci, hedefler ve sektöre dair bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda Cannes’de aldıkları ödül sergilenirken, alanda yer alan Türkiye’nin en büyük trambolin parkında ise, sponsoru oldukları milli sporculardan oluşan bir ekip ile basına özel gösteri yapıldı.

HUPALUPA Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül: “HUPALUPA, kapalı alan aile eğlence merkezi konsepti ile çıktığı yolda, farklı festival kurguları, lisanslı sergilere ev sahiplikleri ve hızla şubeleşen mağazalarıyla, marka çatısı altında yatay bir büyüme sağladı. Sadece çocuklara değil, tüm aile bireylerine hitap eden kapsamıyla dikkat çekti, fark yarattı. HUPALUPA, dijital deneyimleri, fiziksel aktiviteleri ve sosyal etkileşimi bir araya getirerek bu üç unsuru dengede tutuyor ve eğlenceyi sadece ekrandan değil, gerçek hayattan da yaşanabilir kılıyor. Bu da ulusal arenada bile fark yaratmamıza, dikkat çekmemize, öne çıkmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

HUPALUPA bünyesindeki markalardan bahseden ŞENGÜL: “HUPALUPA EXPO eğlenceyi, eğitimi ve deneyimi bir araya getiren bir konsept olarak öne çıkıyor. NASA Uzay Sergisi, NBA Sergisi, Body Worlds gibi uluslararası lisans sahibi ve prestijli sergilerle, çocuklar ve aileler için farklı dünyalar sunuyoruz. İkinci markamız olan HUPALUPA GO, Türkiye’nin her yerine eğlenceyi götürdüğümüz bir festival serisi olarak büyük önem taşıyor. Bu festivallerde, farklı oyun parkurları, yarışmalar ve sahne gösterileri gibi çeşitli deneyimlerle geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyoruz. HUPALUPA STORE markamızla ise, eğlenceyi alışveriş deneyimiyle birleştiriyor ve ziyaretçilerimize premium kategorideki renkli ve trend ürünlere ulaşma imkanı sunuyoruz. dedi.

Lansmanda basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

HUPALUPA’da toplam şuana kadar ne kadar ziyaretçi ağırlandı?

Merve Timurlenk Şengül, 5 yılda 5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladıklarını bunun 14 ayının da pandemiye denk geldiğini söyledi.

HUPALUPA markasının kuruluş hikayesi nedir?

Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Timurlenk "Biz projeye aslında kendi çocuklarımızdan yola çıkarak başladık. Biz de çocuklarımızı götürebileceğimiz kaliteli, onlar iyi vakit geçirirken bizim de iyi vakit geçirebileceğimiz yerler bulmakta zorlanıyorduk. O sırada proje bölümünde çalışıyorduk. Metropol İstanbul’da da böyle bir proje vardı. Bu alanın kiralanmasına dair çalışmalar yaparken ciddi bir eksikliğin olduğunu anladık. Çok fazla fuar gezdik ne yapılabilir, nasıl daha iyi bir hizmet yapılabilir diye. Yaklaşık bir buçuk yıl bu süreci tamamladık ve projelendirdik , hayata geçirdik. Yurtdışından gelip böyle yerler görmediklerini söyleyenler oluyor. Bu yüzden gururlanıyoruz." dedi.

HUPALUPA çocuklar için eğitim amaçlı etkinlikler düzenliyor mu?

Evet. Özellikle HUPALUPA EXPO olarak çok zengin eğitim içerikleri sunuyoruz. NASA uzay sergimizde çocuklar çok fazla bilgi donanımına sahip oldu. Yine aynı şekilde Body Worlds gerçek hayvanların anatomi sergisi ile çocuklar tüm hayvan alemin fizyolojik yapısı öğrenebiliyor. Müfredatımızla da örtüşen içerikler oluyor.

HUPALUPA yapay zeka kullanıyor mu?

HUPALUPA Yönetim Kurulu üyesi ve bilgisayar mühendisi Kaan Şengül "Burada çok fazla oyuncağımız var. Onların çoğunu yapay zekaya yükleyerek yapıyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda da çok güzel bir açıklama yapıyor. Onu daha da geliştirmek istiyoruz".

Makinalarda bilet sistemi var. Bu kağıtlar geri dönüşüme gidiyor mu?

Evet buradaki biletler geri dönüşümden elde ediliyor ve biletler de aynı şekilde geri dönüşüme gidiyor.

HUPALUPA’da hijyeni nasıl sağlıyorsunuz?

Hijyen bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Top havuzlarının ve süngerlerin nasıl temizlendiğine şahit olunması için paylaşımlar da yapıyoruz. Gelenlerin içinin rahat etmesi adına. Hatta en çok izlenen videomuz da o.