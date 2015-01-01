Hyundai, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan bir astronota, kızının el yazısıyla yazdığı özel mesajı ulaştırmak için sıradışı bir yöntem kullandı.

11 Hyundai Genesis’in lastikleriyle yazdığı devasa mesaj, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. “Uzaya Mesaj” isimli bu proje, babası bir astronot olan 13 yaşındaki Texas’lı Stephanie isimli bir kız çocuğuna odaklı.Hyundai, babası uzayda olan Stephanie’nin kişisel mesajını iletmek için mesajı uzaydan okunabilecek büyüklükte yazmanın bir yöntemini buldu.Bu özel proje için ABD’nin Nevada eyaletindeki kurumuş bir göl olan Delamar seçilerek boş bir tuval görevi görmesi sağlandı. 11 adet Hyundai Genesis’in rol aldığı projede, New York’un ünlü Central Park’ının bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alana lastik izleriyle Steph Loves You ( Steph Seni Seviyor) yazıldı. Kızı Stephanie’nin bu özel mesajını Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan görebilen astronot baba, Hyundai’nin aracı olduğu projenin devasa boyutunu da gözler önüne sermiş oldu. Bu iddiali projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmek için Kore, Avrupa ve ABD’den uzmanlar biraraya gelirken, ekip öncelikle bir dizi coğrafi ve meteorolojik unsuru gözönünde bulundurarak proje için en uygun mekanları tespit etti.5.55 km2’lik bir alanı kapsayan bu mesaj, dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi ve resmi olarak “Dünyanın Lastik İziyle Yazılan En Büyük Görüntüsü” olarak tarihe geçti.