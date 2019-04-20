İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 35.’sini düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde düzenlenen yüzlerce çocuğun katıldığı açılış etkinlikleriyle başladı.

Açılış etkinliklerine İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.



Açılış etkinliklerimizde küçük misafirlerimiz için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer aldı. Şenliğin açılış günü Tarla Zanat’ın “Çerçeve İki” adlı oyununun sahnelenmesiyle başladı. Orçun Tekelioğlu Çocuk Şarkıları Mini Konseriyle süren aç��lış etkinlikleri; Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları’nın hazırladığı jonklör gösterisinin sahnelenmesiyle devam etti.



Açılış etkinlikleri; Turgay Yıldız’ın yazdığı Süeda Çil’in yönettiği, Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ’ın rol aldığı Şehir Tiyatroları’nın “Palyaço Prens” oyunuyla sona erdi.



23 Nisan 2019 Salı günü gerçekleştirilecek kapanış etkinliklerinde: Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde Orçun Tekelioğlu Çocuk Şarkıları Mini Konseri, Anatole Sokak Oyuncuları’nın “Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar” adlı oyunu ve Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde baloncuk gösterisi, jonglör gösterisi, İBB Kent Orkestrası Konseri ve İBB Şehir Tiyatroları’nın “Pollyanna” adlı oyunu yer alacak.



Çocuk Şenliği süresince Nilgün Kasapbaşoğlu ile “Masal Dinletisi”, Murat Garipağaoğlu "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, öykü atölyesi, çocuklara palyaço, cadı, hayvan makyajının yapılacağı “Makyaj Atölyesi”, yüz ve hayvan masklarının yapılacağı “Mask Atölyesi” çocuklarla buluşacak.



Şehir Tiyatroları olarak 35 yıldır düzenlediğimiz, gelenekselleşen Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklarımızı aramızda görmek istiyoruz. Etkinliklerimiz, 20-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Şehir Tiyatroları sahnelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.