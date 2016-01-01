Şakır şakır İstanbul yağmuru altında romantik dakikalar geçirdik Hyundai Tucson ile. ix35’in yerini alan Tucson, modern çizgiler taşıyan tasarımı ve sportif çizgileri ile tam bir şehirli otomobili.

Arzu Sözeri



ARTISI ÇOK. Dışarıdan baktığınız zaman ön kısımda önce LED farlar ile birleşen Hyundai’nin altıgen krom ızgarası ve LED gündüz farlarını içeren geniş hava girişli ön tampon puanları topluyor.



Ön ve arka tampon üzerindeki tasarım detayları ile SUV görünümü desteklenen Tucson’un duruşuna ayrı bir enerji katan yan çamurluklar ve bu tasarıma destek veren cam çerçevesinin alt bölümüne yerleştirilmiş krom çıtalar, etkileyici bir hava katıyor.



Kapısını açıp sürücü koltuğuna yerleşirken konfor ve rahatlığın ön planda olduğunu fark ediyorsunuz. Isıtmalı ön-arka, havalandırmalı ön koltuklar, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya ve navigasyon sistemi, akıllı park asistanı, anahtarsız çalıştırma ve kaliteli müzik sistemi ile yolların tozunu attırabilirsiniz.







ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Geniş kapsamlı aktif ve pasif güvenlik sistemleri Tucson’u daha da özel kılıyor. Yoldaki yayı ve hızla yaklaşan diğer araçları algılayan Otomatik Acil Fren sistemi, aktif şerit takip asistanı ve kör nokta algılama sistemi ön plana çıkıyor.



Ülkemize Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilen Tucson, renk konusunda da bol seçenek sunuyor. 11 adet gövde rengi, üç adet ferahlık hissi veren bej, siyah, bordo iç mekan renklerinden oluşuyor.





