İftarda misafiriniz mi var? Denenmiş tariflerle "İftarda ne pişirsem" sorusunun yanıtı bu yazıda. İftar yemeklerinize herkes bayılacak!
Kişke çorbası
Malzemeler
500 gr. mercimek
200gr. kişk
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
1 tutam pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ
6 bardak su
Hazırlanışı
Mercimekler yıkanır ve tencereye alınır. Kişk ve soğanlar içine atılır. Tuz eklenir ve su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Tamamen eridikten sonra tel süzgeçten geçirilir. Sosu için kızgın sıvı yağda nane ve pul biber kızartılır. Servis sırasında çorbaya ilave edilir.
* Kişk: Buğdayın yoğurtla karıştırılmış hali, Mardin'e özel bir karışım.