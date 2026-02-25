İkinci cemre ne zaman düşüyor? 2. cemre nereye düşecek?

Baharın gelişini müjdeleyen cemrelerin yolculuğunda ikinci durak olan su, doğanın uyanışında vites yükseltiyor. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba ve geleneksel takvimin o çok beklenen "suya düşme" anına tam olarak 24 saatten az bir zaman kaldı.

Doğanın ritmini takip edenler için bugün oldukça anlamlı bir eşikteyiz. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba ve tam yarın, takvimin en ferahlatıcı duraklarından biri olan "suya düşme" anı gerçekleşecek.

Geleneksel Anadolu kültürü ile modern meteorolojik beklentilerin kesiştiği 2026 cemre takvimini ve şu anki durumu şöyle özetleyebilirim:

2026 Cemre Yolculuğu: Neredeyiz?

1. Cemre (Havaya): 19-20 Şubat'ta düştü. Gökyüzündeki o keskin kış ayazı kırılmaya başladı.

2. Cemre (Suya): Yarın (26 Şubat Perşembe) düşüyor. Halk inanışına göre bu, denizlerin ve göllerin alttan ısınmaya başlaması, suların buz gibi soğuğunu yavaş yavaş terk etmesi demek.

3. Cemre (Toprağa): 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. Bu son adım, toprağın "uyanış" sinyali olup tarımsal faaliyetlerin asıl başlangıç fişeği kabul edilir.

Meteorolojik Durum: "Mart Kapıdan Baktırır" mı?

Geleneksel takvim baharı müjdelerken, bugün gelen son meteorolojik uyarılar ilginç bir tezat sunuyor. 25 Şubat 2026 itibarıyla;

İstanbul başta olmak üzere kuzey kesimlerde sıcaklıklar bugün 13°C civarındayken, yarından itibaren (suya cemre düştüğü gün) bir soğuma ve yer yer kar/karla karışık yağmur ihtimali konuşuluyor.

Doğu Anadolu'da (Erzurum, Muş, Bitlis) ise kuvvetli kar yağışı uyarıları devam ediyor.

Özetle: İkinci cemrenin suya düşmesi bilimsel olarak suyun ısıl kapasitesinin değişmeye başladığını gösterse de, Mart ayının o meşhur "şaşırtan" soğuklarına karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Kırsal Yaşamda Cemrenin Anlamı

Cemre sadece bir ısınma belirtisi değil, aynı zamanda bir çalışma takvimidir.

İkinci cemre ile balıkçılar ağlarını daha umutla atar.

Üçüncü cemre (5 Mart) ise çiftçiler için "toprağa güvenme" vaktidir; bu tarihten önce yapılan ekimlerin dondan etkilenme riski yüksek kabul edilir.