İkonik Kadınlar

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Onlar ikonik kadınlar...

Yazı: Mürsel Çavuş

Twiggy

Güzelliğin silüetini değiştirdi

Ona gelene kadar kadın vücudu Venüs güzellik tanrıçasının sade hatlarıyla, Botticelli’nin hafif ayva göbekli ve ipek saçlı Venüs’üyle ya da Ingres’in La Grande Odalisque (Büyük Odalık) tablosundaki iri kalçalı, masum bakışlı cariyesiyle şekilleniyordu. Oysa çocukluğunda kendisine takılan lakapla moda ikonu haline gelen Twiggy, 40 kg. ağırlığı, 79-56-81 ölçüleriyle o güne kadarki bütün kadın tanımlarının tamamen dışında bir güzellik sergiliyordu. ‘Zayıf kadın da güzel olabilir’ kavramıyla hayatımıza giren Twiggy, bir süre sonra ‘kadın güzelliği’ algısını tümden yerle bir etti ve ‘zayıf kadın güzeldir’e dönüştürdü. Bu kadar ciddi dönüşümler yaratan güzelliğine karşın “Hayat boyu elbise askısı olamazsınız” diyerek mankenlik kariyerini 10 yılda bıraktı. Ünlendiği yıllarda Beatles’tan bile fazla para kazandığı söylendi. Kendi stilini korumak için pahalı elbiseler almak yerine elbiselerini kendi elleriyle dikmeyi tercih etti. Oyunculuk yaptı, kürk kampanyalarına öncülük etti. Hala güzellik konusunda kitaplar yazıyor, yarışmalarda jüri üyeliği yapıyor, kozmetik markalarının yüzü olmayı sürdürüyor ve kocaman gözlerine yakıştırdığı makyajı hala çok seviliyor.

