60 yaşında ve hala tarz sahibi! Fiat 500 doğum gününe özel üretilen yeni serisi ile retro akımın başrol oyuncularından biri...

Yazı: Arzu Sözeri



İlk kez 1957 yılında özellikle geniş ve büyük otomobillerin altın çağı sayılabilecek dönemde yollara çıkan Fiat 500, geçtiğimiz yıl 60’ıncı yılını kutladı. Zamanın filmlerinde yakışıklılığı ile başrolü kapmışlığı var elbette. Günümüzde başka bir rolle gündemimize oturuyor. Bana sorarsanız 1960’ların sadeliğinin, bugün otomotiv dünyasına yansıması olduğu için fazlasıyla etkileyici... Doğum gününe özel üretilen Fiat 500 Anniversario ise göz alıcı! Ülkemizde de hatchback ve cabrio seçenekleri ile satışa sunuldu. Üç boyutlu krom detaylarla süslenen tamponları, led gündüz farları ve farklı tasarımı ile küçük boyutuna rağmen dev bir karizmaya sahip.



Renkler olay!

Günümüzün Fiat 500’ü ile bir yerlerde karşılaştıysanız dikkatinizi çekmemiş olması imkansız. Hele bir de renk skalasının iddialılarından Riviera yeşili ve Sicilia turuncusuysa gördüğünüz şu anda aklınızda bir ışık yanmış ve onu tanımış olmalısınız. Anniversario serisinin kendine özgü 60’lar görüntüsü ve nostaljik logosu, kaput ve ayna başlıklarında yer alan krom vurgular ve klasik otomobil lastiklerini çağrıştıran 16 inç’lik klasik jantlar dış görünümünün en önemli özelliklerini oluşturuyor. Hem dış tasarımı hem de iç tasarımı ile yan koltukta bana eşlik eden herkesten tam not aldı. Camdan dışarıya baktığımda da durum farklı değildi... Trafikte gözlerin sizde olacağı kesin garantisini verebilirim. Öyle yan gözle falan değil, aleni gülümseyen yüzlerle karşılaşmaya hazır olun.







En çok sorulan soru: Rahat mı?

Minikliği kafada büyük soru işareti yaratıyor eminim. Evet, iç mekan dar gibi görünebilir. Ki arka koltuk için durum biraz öyle... Ama rahatlıkla söyleyebilirim ki önde oturan iki kişi için oldukça rahat ve eğlenceli bir tasarıma sahip. Ayrıca ön panel tasarımı dış tasarımla uyum gösteriyor ve çok şık. Köşeli, keskin hatlardan kaçınılmış ve bu onun ruhu ile çok uyumlu. Bir güzel haberim daha var; ses sitemi gayet sıkı! Her türlü teknolojik donanımla da uyumlu. Daha ne olsun? Var var; bir küçük detay daha var. Benim kullandığım Fiat 500 bir cabrio’ydu. Havasına diyecek söz yoktu yani. Elektrikli açılan tente ile işe giderken bile tatil havasında hissettiğim doğrudur.



Şehirde iyi seçim

Performans konusunda büyük bir iddiası yok. Yani agresif bir İtalyan değil ama şehir içinde, dar sokaklarda ve park konusunda tam puan alacağı kesin. Türkiye’de Dualogic şanzımanla kombine edilen 69 HP gücündeki 1.2 motor seçeneği ile de tercih edilebilecek. Toparlamak gerekirse; aradığınız karizmatik bir büyük şehir otomobiliyse tercihinizi bu özel modelden yana kullanabilirsiniz.





