Hakkında yeni kitaplar yazılıyor, posterleri otelleri, kafeleri süslüyor. İnternette sadece Audrey stilinde makyaja ilişkin yüzbinlerce başlık mevcut. Ölümünün ardından 25 yıl geçmesine rağmen popülaritesi sürüyor. Bol ödüllü Hollywood yıldızı ve UNICEF elçisi zarafeti, güzelliği ve merhametiyle 21’inci yüzyılda da gerçek bir ikon olmayı hak ediyor. İşte onun hikayesi...

Yazı: Zeynep Başak Durak



Başkent Brüksel’in merkezinde Ixelles’de Hollandalı barones anneye ve Avusturyalı-İngiliz banker babaya doğdu Audrey Kathleen Hepburn-Ruston. Hollywood’un o baş döndürücü şöhretine karşılık ailesi hep hayatının merkezinde oldu. Çocukluğu Belçika, Hollanda ve İngiltere üçgeninde geçti. Şanslıydı, küçük yaşta farklı diller öğrenme fırsatını yakaladı. Şanssızdı, çünkü babası ‘hayatında onarılmaz bir iz bırakarak’ evi terk etti. İlkokulu İngiltere’nin güney doğusundaki Kent’te yatılı bir okulda okudu, annesi sıkı disiplinli bir eğitimden yanaydı. Okulda dans derslerine ilgi gösterdi.



Çocukluğun derin yaraları

Audrey hafta sonlarını sadece bir saat uzaklıktaki Londra’da yaşayan babasını bekleyip hayaller kurarken geçirdi. Mutlu aileleri olan arkadaşlarına çok özendi. Babası yıllar sonra geldi, boşandığı eşinin ricası üzerine Audrey’i okuldan alıp havaalanına bıraktı. Barones Ella Van Heemstra, 2. Dünya Savaşı çıkınca, kızının savaşta tarafsız kalacağını düşündüğü Hollanda’da güvende olacağını düşünmüştü. Ona hep çok mesafeli duran babasına sarılmak, yanaklarından öpmek istedi ancak karşılık bulamadı. Kalbindeki yara derinleşti ve bu buluşmadan sonra babasının izini kaybetti. Joseph Hepburn, Britanya Faşistler Birliği’ne katıldı, savaş süresince Alman askerlerle iş birliği yaptığı için hapsedildi. Audrey, annesinden gizli babasını aradı; sonunda Kızılhaç’ın kayıtlarında izine rastlandı. Broadway’den sonra Hollywood’a adım atarken bile aklından çıkaramadığı babası Dublin’de yaşıyordu. 20 yıl sonra onu ziyarete gitti. Yine hayalindeki gibi sıcak bir kucaklaşma yaşayamadı ama kocası Mel’in dediği gibi ‘sevgi yoksunu’ babasıyla bağını korudu. Onu ömür boyu maddi, manevi destekledi. Babasından göremediği sevgi, ilgi ve sıcaklığı önce kendi çocuklarına sonra da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile dünya çocuklarına gösterdi.







Direnişin cesur kalbi

Hollanda, 1940 yılının mayıs ayında Alman işgaline uğradı, baronesin ailesinin mal varlığına el konuldu. Hayat bir cehennemi andırıyordu; sokakta infaz edilenler, açlıktan ve soğuktan bitap düşen çocuklar, kadınlar... Lale soğanı ve birkaç parça peksimetle karın doyurmaya çalıştığı da oldu Audrey’nin; o yüzden savaşın bittiği gün Kanadalı askerlerin verdiği çikolatanın tadını hayatı boyunca unutamadı. 12 yaşında Arnhem Konservatuvarı’na kaydoldu, dansçı olmayı istiyordu. Savaşa rağmen insanlar, okulların açık olduğu, konserlerin düzenlendiği normal bir hayat sürdürmeye çabalıyordu. Audrey, bale pabuçlarına sakladığı mesajları Alman kontrol noktasından geçirip direniş kuvvetine ulaştıracak kadar soğukkanlıydı ve dans gösterilerine katılıp gizlice yardım toplayacak kadar da cesaretli. Ancak çok zayıflamış, 171 cm boyuyla 45 kiloya inmiş; anemi, sarılık ve zatürrenin pençesindeydi. Haftalarca hastalık ve yetersiz beslenmeden yataktan kalkamadığı oldu. Çocukluğunda yaşadığı bu zorluklar, onu hayatı boyunca anoreksiyanın sınırında tuttu.







Ömürlük bir dost

Sabrina filminde giyeceği kostümler için Audrey, Paris’te modaevi sahibi Hubert de Givenchy’e gitti. Ünlü Hollywood yıldızı Katharine Hepburn’ü beklerken, yeniyetme Audrey Hepburn’ü gören Hubert hayal kırıklığına uğradı, meşgul olduğunu bahane edip onu başından savmak istedi ancak Audrey onu yemeğe davet edip cazibesiyle halihazırdaki birkaç kostümü almaya razı olduğunu söyleyip ikna etti. Audrey için ultra şık bir mankenle klasik balerin stilinin karışımı kostümler hazırladı Hubert ve ömür boyu sürecek bir dostluğun temelleri atıldı. Givenchy’nin ismi film jeneriklerinde yer aldıkça Audrey dostunu şöyle tanımladı: “Hubert bir modacıdan da ötedir, sadece kostüm çizip dikmez, kostümlerle kişiliği de yaratır.” Audrey ve Hubert’in birlikteliği 50’li ve 60’lı yıllarda Hollywood’un Altın Çağı’na damga vurdu ve dünya modasına yön verdi. Audrey sayesinde kendi elegant tarzını keşfetti, milyonlarca kadın Audrey’nin gardırobuna sahip olmak, ona benzemek istiyordu. Hubert bu dostluk sayesinde ününe ün kattı, Paris’i dünyanın moda merkezi yapan kişi olarak tanındı. Hubert, 1993’te vefat eden dostu Audrey’nin cenazesine katılan aile üyelerinden biriydi.





William Wyler, Audrey Hepburn/Paris, 1968



Broadway ve Hollywood’a adım atıyor

Arnhem’in Nazilerden kurtuluşu 1945’te tam 16’ncı yaş gününe denk geldi. Özgürlüğe kavuşunca dans eğitimini sürdürmek için annesiyle Londra’ya gittiler. Bir yandan baleye devam ederken bir yandan da modellik yaptı. Hayalinde prima ballerina olmak vardı ancak boyunun fazla uzunluğu ve antrenman eksikliği nedeniyle baş dansçı olamayacağını öğrendi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Üstelik para kazanması lazımdı, filmlerdeki küçük rollere yöneldi. Şöhret basamaklarını Fransız yazar Colette’in desteğiyle Broadway’de sahneye konulacak Gigi oyununda başrolü alarak çıktı, ardından Roma Tatili (Roman Holiday) filminde Gregory Peck’in karşısında Prenses Anna’yı oynamak için bizzat Oscar’lı yönetmen William Wyler tarafından seçildi. Wyler, Audrey’nin çarpıcı doğal tarzından etkilenmişti. Avrupa’dan Amerika’ya, sahne ışıklarının en çok parladığı Broadway ve Hollywood’a aynı zamanda adım atmıştı. Audrey, 50’lerin başında 70’lerin sonuna kadar sinema yıldızı olarak parladı. Sinemayla ilgili her şeyi öğrendiği yönetmen Wyler’ın filmi Audrey’e En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı getirdi. Daha sonra dört kez daha bu dalda Oscar’a aday gösterilecekti.



