İlkbaharın ilk günü Doodle oldu

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Google, ilkbahar ekinoksu nedeniyle özel bir 'doodle' hazırladı.

Google, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'na özel hareketli bir doodle yayınladı. Doodle'da 'Google' giriş sayfasındaki ikinci "G" harfi tüm harfleri sulayarak yeşermelerini sağlıyor. En son da kendi başından aşağı su dökerek kendisi de çiçek açıyor.



İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

- Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın, Güney Yarımküre’de sonbaharın başlangıcıdır.

- Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır.

- 21 Mart’tan sonra ışınlar ekvatorun kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre’de gündüzler daha uzun olur.

- Kuzey Kutup Noktası’nda 6 ay süreli gündüzün, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 ay süreli gecenin başlangıcıdır.