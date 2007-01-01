Dokuz yaşında tecavüze uğrayan, imam nikahlı kocası tarafından geneleve satılan, işkence gören, ölümden dönen ve 2.5 yıl çalıştıktan sonra ayakları üzerinde durmak pahasına sokakta yatıp kalkan bir kadının kendini yeniden var etmesinin hikayesi bu. Görmezden gelmeyelim, fark edelim, fark yaratalım diye…

Yazı: Gülru İncu

Bu hikaye, dokuz yaşında amcasının tecavüz ettiği, 13 yıl ailesinin durumu asla kabul etmediği, sahip çıkmadığı, dövdüğü, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bıraktığı, oradan oraya savrulan, evlilik vaadiyle kandırılıp 19 Kasım 1993’te Mersin Genelevi’ne satılan, ardından Eskişehir, Bursa, Antep, Adana, Konya Ereğli ve Kütahya genelevlerinde 2.5 yıl çalışmak zorunda kalan ve eski bir hayat kadını olmasına rağmen 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’ne İstanbul İkinci Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olmak için İl Seçim Kurulu’na başvuru yapacak kadar yürekli olan, kendisinden çalınan çocukluğuna, kaybolan gençliğine rağmen ayakta durmaktan vazgeçmeyen Ayşe Tükrükçü’nün hikayesi. Bu kadının hikayesi en yalın ifadeyle insanı kör edecek kadar büyük bir trajedi. İnsan bu kadar acıyı içinde tutamaz, patlar, kendini yok eder dedirtecek cinsten ama o konuşurken içinize oturan acı, çaresizlik ve kaybolmuşluk hissi önce etten kemikten bir duvara dönüşüyor sanki, sonra yavaş yavaş yerini kapkara bir öfkeye bırakıyor. Kendisi gibi olmadığı için onu dışlayan, görmezden gelen topluma, onu kendi elleriyle verdiği vesikasıyla kabul eden ama korumak bir yana ikiyüzlülüğünü örtbas etmek istercesine, onu yok etmek için elbirliği ile çalışan sözüm ona devlet görevlilerine karşı bir öfke bu. Almancı Ayşe’nin dramı; toplumun güç ve mevki sahibi temiz yüzünde asla konuşulmayan, konuşulmazsa yok sayılacağı düşünülen, görmezden gelinen pek çok batağın ete kemiğe bürünmüş hali adeta.



“KARSAMBAÇ’I BİLİR MİSİN?”

Çocukluğuna dair gülerek hatırladığı bir anısı olup olmadığını soruyorum önce. “Olmaz olur mu!” diyerek başlıyor söze. “Rahmetli babaannemin bize yaptığı yemekleri hatırlıyorum. Özellikle karsambaçı. Kar tatlısını bilir misin? Karın üzerine pekmez dökerdi nenem, karsambaç derdik. Kendimi ilk hatırladığımda 4.5 yaşındaydım. 26 Şubat 1967’de beş kardeşin dördüncüsü olarak Gaziantep’te doğmuşum. Rahmetli abim Nevzat’ın cenazesi gelene kadar babamı da annemi de tanımıyordum. Babam 1969’da işçi olarak Berlin’e gitmiş. İki oğlunu yani Nevzat ve Tuncay’ı yanına almış, benimle ablamı babaanneme bırakmış. Abim Nevzat kanala düşüp boğulunca cenazesi için Gaziantep’e geldiler. Babamı o zaman tanıdım. Mezarlığa gittiğimizde nenemin eteğini tutup o adamın kim olduğunu sordum. Çünkü nenemi anne biliyordum o güne kadar, annemi de görmemiştim babamı da. Yedi yaşıma kadar nenemin bize yaptığı yemekleri hiç unutamam. Yedi yaşında babam ablamla beni alıp Almanya’ya götürdü. Anne-baba var ama sevgi yok, dayak var, kavga var. Babam abimi mezara gömerken çocuklarının hepsini gömdü aslında. Babam alkolik oldu, annem sinir hastası. Dokuz yaşındaydım. Rahmetli nenem kasete kendi sesini çekmiş. Hala kulağımdadır. ‘Oğlum Hacı, sen çektin gittin, senin kokunu aldığım çocuklarını da benden kopardın. Gurbet seni benden kopardı. Sen beni bunlardan kopardın. Keşke birisini benim yanıma bırakıp gitseydin.’ Bu sözleri duyunca neneme gitmek istediğimi söyledim. Evde tat tuz yok, kavga dövüş. Zaten çok özlemişim. Babam beni Gaziantep’e getirdi. Evin bir odasında amcam Ali Rıza, karısı ve çocukları da kalıyorlardı.”