Instagram sanatçıları İstanbul'u fotoğrafladı

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THY sponsorluğunda düzenlenen #InstaMeetTK0001 projesi kapsamında 5 yabancı Instagram fotoğrafçısının çektiği İstanbul temalı fotoğraflar sosyal medyada paylaşılacak.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen #InstaMeetTK0001 projesi kapsamında 5 yabancı Instagram fotoğrafçısı, 11 farklı noktadan İstanbul'un fotoğraflarını çekti.



THY'den yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte seyahat edenler tarafından 2014'ün "en görülesi turistik destinasyonu" ilan edilen İstanbul, renkli ve geniş kitleleri ağırlamaya devam ediyor.



#InstaMeetTK0001 projesi, İstanbul'un tüm açılarını Instagram'ın en çok takip edilen isimleriyle buluşturdu. Proje kapsamında 4 ülkeden gelen 5 Instagram fotoğrafçısı İstanbul'u gezerek şehri 11 farklı noktadan fotoğrafladı.



İstanbul görüntülerini farklı bakış açılarından sunan projeye, ABD'li Liz Eswein ve Pei Ketron, Fransız VuTheara Kham, Hollandalı Eelco Roos ve Japon Hiroaki Fukuda katıldı.



Fotoğraflar 4 milyon kişiye ulaşacak

İstanbul'daki günlük hayatın cazibesini Instagram fotoğrafçıları aracılığıyla dünyayla paylaşmayı hedefleyen projeyle, kentin bilinen mekanlarına farklı bakış açıları getirilerek bugüne kadar fark edilememiş güzelliklerinin bu vesileyle gün yüzüne çıkarılması da öngörülüyor.



#InstaMeetTK0001 projesi kapsamında, yaklaşık 60 İstanbul temalı fotoğraf Instagram üzerinden paylaşılacak. Fotoğrafların proje süresince dünyanın dört bir yanında 4 milyonun üzerinde insana ulaşması bekleniyor.



(AA)