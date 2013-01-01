İnternetten güvenli alışverişin 13 altın kuralı

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İnternet artık hayatımızın değişmez bir parçası. İnternetten alışveriş ise ev-ofis arasına sıkışmış; zaman sıkıntısı yaşayan insanlar için en büyük kolaylık hatta kimi zaman bir zorunluluk. Peki, online alışveriş yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Fiyat karşılaştırma sitesi Bilio.com’un Genel Müdürü Can Günay, internetten güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bazı kurallara uyulduğu takdirde internetten alışverişin en hızlı, konforlu ve pratik seçenek olduğunu söyleyen Günay, SSL sertifikası ve 3D güvenlik şifresinin dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar olduğunu söyledi.



Güvenli online alışverişin püf noktaları:

1. Alışveriş yapmayı düşündüğünüz mağazayı öncelikle Google’dan araştırın. Bir mağazanın adını Google’a yazdığınızda, size önerilen arama seçenekleri içinde mutlaka ‘şikayet’ uzantılı linkler vardır. Her şikayet gerçek ya da haklı değildir, ancak bir mağaza son dönemde çok şikayet aldıysa karşılaşacağınız riskler de artabilir.



