iPad mini 3'ten kötü haber!

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iPhone 6'nın ardından gözler yeni iPad'lere çevrildi ama gelen haberler, kafa karıştırmaya yetiyor!

Haber: Chip Online



iPad Air 2'nin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar Apple'ın yeni iPad Air 2'yle birlikte iPad mini 3'ü de tanıtması bekleniyordu. Ancak yeni bir rapora göre mini 3'ün tanıtımının, önümüzdeki seneye sarkma ihtimali var. Raporun sahibi Tayvan merkezli Commercial Times, tedarik zincirini kaynak göstererek iPad mini'nin üçüncü sürümünün bu sene çıkmayabileceğini söylüyor. Rapor, şimdiye kadarkilerin tam aksini söylediğinden ona hemen inanmamak doğru bir davranış olabilir. Dahası Apple'ın Mini tabletini tam boyutlu tabletiyle birlikte tanıttığı biliniyor.

Bu arada yeni iPad'lerin tanıtılacağına inanılan 21 Ekim tarihine The Loop yazarı Jim Dalrymple'den "hayır" cevabı geldi. Dalrymple'in şimdiye kadar söylediklerinin çıktığı biliniyor, ancak bu durum kafaları daha da karıştırıyor. Dalrymple'nin tarih için mi "hayır" dediği, yoksa "hayır" ile her iki cihazın aynı anda gelmeyeceğini mi kastettiği soru işareti. Tarihi kastetmiş olsa bile bu, tablet veya tabletlerin Ekim ayında gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

