iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Türkiye'de satışa çıktı

Apple'ın yeni telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Türkiye'de satışa sunuldu.

Kullanıcıların bir süredir Apple Store üzerinden ön sipariş verebildiği iPhone 6S ve iPhone 6S Plus Türkiye genelinde tüketicilerle buluştu.

Fiyatlar şu şekilde:

iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL,

iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL,

iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL,

iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL,

iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL,

iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL