iPhone 6'ya geri sayım!

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iPhone 6’nın bu yıl içinde piyasaya sürüleceği düşünülüyor

Apple üreticilerinin Mayıs ayında yeni iPhone’da yer alacak ekranların yapımına başlayacağı bildirildi. Mashable sitesinde yer alan habere göre, ilk olarak 4.7 inç büyüklüğünde ekranların üretimine başlanacak. Apple’ın beklenenin aksine 5.5 inç ekran üretimini teknik aksaklıklardan dolayı ertelediği belirtildi. Apple’ın yine küçük ekranı tercih etmesi, yeni iPhone’u bekleyenleri hayal kırıklığına uğratması bekleniyor. Bu nedenle büyük ekran boyutuyla öne çıkan Samsung modellerinin, akıllı telefon yarışında öne çıkacağı öngörülüyor. iPhone 6’nın sonbaharda tanıtılması bekleniyor.