Eğlenirken ya da gezerken verimli bir şekilde çalışmak, çalışırkense eğlenceden hiç kopmamak yeni Galaxy TabPro S tablet-bilgisayar ile artık mümkün.

2’Sİ 1 ARADA



Galaxy TabProS çantanızda taşımaya ihtiyaç duyacağınız ve gittiğiniz her yere sizinle gelebilecek tek cihaz! Portatif ve sağlam TabPro S’inizi, dokunmatik ekranı ve kullanım kolaylığı sunan ada tipi klavyesi ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak rahatça kullanmanın keyfini çıkarın.

İNCE VE HAFİF

İşiniz sizin için artık bir yük olmaktan çıksa harika olmaz mıydı? Sadece 6.4 mm kalınlığında ve 640 g. ağırlığında Samsung Galaxy TabPro S, gündelik yaşantınıza ve maceracı ruhunuza kusursuzca uyum sağlamak ve sizi daha da özgürleştirmek için tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlandı.





sAMOLED DOKUNMATİK EKRAN

12 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranı ile yeni Galaxy TabPro S; size maksimum işlevsellikte, mobil bir ofis olarak hizmet sunmak için yaratıldı.

Çalışmak istediğinizde klavyenizi kolayca ekrana takın, dinlenmek istediğinizde ise kendinizi çarpıcı sAMOLED ekranın sinema salonu kalitesinde izleme deneyimine bırakın.





ÜSTÜN PERFORMANS

Üstün performans sağlayan güçlü işlemcisi ve yenilikçi pil teknolojisi sayesinde, TabPro S’inizle işinizdeki performansınızı da üst düzeye çıkarmaya hazır olun.

Windows 10 ve en son Intel Core M işlemci bir araya gelerek size istediğiniz herhangi bir zamanda ve yerde zor görevleri halletmek için gereken araçları, gücü ve hızı sağlar. Aynı zamanda, sadece 2 saatte tam şarj durumuna ulaşan ve en yoğun kullanımda bile 10 saate kadar dayanan pili, işinize odaklanmanızı kolaylaştırır.





EĞLENCEYE GİRİŞ

Galaxy TabPro S’inizin geniş ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla video izlemenin ve fotoğraflara göz atmanın çok daha ötesine geçebilirsiniz. Xbox One oyunlarını Galaxy TabPro S’inize aktarın ve oyun dünyasına, muhteşem görüntü kalitesiyle anında giriş yapın.



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