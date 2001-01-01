Sonbahar günlerine enerjik bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Rotamızı Amerikan konseptinin iştah kabartan adresi Rustyfork’a çeviriyoruz ve Şef Batu Başaran’ın bizler için hazırladığı lezzetleri keşfediyoruz.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta

Not: Sunumlar Elele dergisi için özel hazırlanmıştır.





Cowboy steak

Hazırlama süresi: 45 dakika

Kaç kişilik: 1

Malzemeler

• 325 gr tereyağı

• 70 ml zeytinyağı

• 75 gr kuru soğan

• 6 diş sarımsak

• 60 ml beyaz şarap

• 60 ml tavuk suyu

• 10 gr tabasco sos

• 7 gr karabiber

• 9 gr tuz

• 1/2 lime suyu

• 15 gr bourbon viski

• 500 gr bebek patates

• 3 dal taze kekik

• 1 dal biberiye

• 5 çorba kaşığı ayçiçek yağı

• 450 gr dana pirzola



Hazırlanışı

Tavayı kızdırıp 30 ml zeytinyağını ekleyin ve ince doğranan 1 diş sarımsakla, ince doğranmış soğanı soteleyin. Rengi dönüp kokusunu bıraktığında şarabı ve tavuk suyunu ekleyin. Kıvam koyulaşınca, ateşten alıp soğutun. Ardından bir kapta, oda sıcaklığındaki 250 gr tereyağıyla karıştırın. İçine tabasco sos, 1 gr karabiber, 2 gr tuz, lime suyu ve bourbon viskiyi ekleyerek harmanlayın. Karışımı streç film ile silindir ya da kare formu vererek sarıp buzlukta soğutun. Garnitürleri hazırlamak için bebek patateslerin kabuklarını soymadan iyice yıkayın ve kurulayın. Önceden kaynamış suya atıp ortalama 20 dakika haşlayın. Ilındıktan sonra elinizle hafifçe sıkın. Patatesler ortadan çatlayabilir ama parçalanmamasına dikkat edin. Tavaya 2.5 çorba kaşığı ayçiçek yağını, 2 dal kekiği ve 3 diş sarımsağı ekleyin. Yağ kızıp, baharatların aroması çıkınca malzemeleri çıkarın. Patatesleri bu yağda kabukları sertleşene kadar kızartın ve servis etmek üzere tabağa alın. Etin tümü, 5 gr tuz, 5 gr karabiber ve 40 ml zeytinyağıyla marine edin. 30 gr ayçiçek yağıyla kızdırdığınız tavada etin iki tarafını, yüksek ateşte mühürleyin. 75 gr tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 dal biberiye ve 1 dal kekiği de üzerine ekleyin. Kısık ateşte aromatize olan yağı 1 çorba kaşığı ile sürekli ete yedirerek, her iki tarafını da 2’şer dakika pişirin. Eti 5 dakika dinlendirin ve garnitürleri yerleştirdiğiniz servis tabağına alın. Dolapta soğuttuğunuz ve katılaşan steak butter’ı da etin üzerine ekleyerek Cowboy Steak’i servis edebilirsiniz.





Izgara somon salatası

Hazırlama süresi: 2.5 saat

Kaç kişilik: 1

Malzemeler

• 120 gr kılçıkları ve derisi temizlenmiş somon

• 3 gr tuz

• 1 gr karabiber

• 10 gr zeytinyağı

• 80 gr maskolin

• 80 gr bebek ıspanak

• 10 gr kapari

• 20 gr dilimlenmiş portakal

• Kırmızı soğan turşusu

Portakal Vinegret sosu için

• 70 gr portakal suyu

• 200 ml zeytinyağı

• 5 gr tuz



Hazırlanışı

Somonu, tuz, karabiber ve yağ ile marine ettikten sonra önceden ısıtılan ızgara tavasında ya da ızgarada, içi kurumayacak ve suyunu bırakmayacak şekilde pişirin. Ispanak yapraklarını ve maskoliniyi suda yıkayarak temizleyin. Dilimlenmiş portakalları, kapariyi, kırmızı soğan turşusunu, yeşilliklerle ayrı bir kasede buluşturun. Ayrı bir yerde salata sosunun malzemelerini homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın. Ardından salata kasesine yeşilliklerin üzerine sosu ekleyerek iyice harmanlayın. Tüm karışımı servis tabağına aldıktan sonra pişen somonu yanına ekleyebilirsiniz. Kırmızı soğan turşusu yapımı için; 200 gr beyaz sirke, 100 gr şeker, 10 gr tuz, 1 parça yıldız anason ve 2 parça kakuleyi sos tenceresinde kaynatın. 300 gr kırmızı soğanı, kabuklarını soyup istediğiniz formda doğrayın. Sirke karışımını bir kavanoza boşaltın ve içine doğranmış soğanları ekleyin. Kavanozun kapağını kapatın ve hemen ardından ters çevirerek 2 saat bekletin. Ardından servis edebilirsiniz.



