İstanbul Aydın Üniversitesi 9. İleşitim Ödülleri

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22.000 öğrenci medya ve sanat dünyasında yılın en'lerini belirledi. Ödüle layık görülenlerden biri de Elele dergisi...

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği 9. İletişim Ödülleri'nin Ödül Töreni 23 Mayıs günü okulun Florya kampüsünde gerçekleşti. Üniversitenin 22.000 öğrencisi, medya ve sanat dünyasının yıldızlarını belirledi. İşte ödül alanlar:



ONUR ÖDÜLLERİ

Ali Poyrazoğlu

Kayahan

Nejat Uygur

Edrdal Özyağcılar

Haldun Dormen



Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Ödev Evleri ( Müge ANLI )

Yılın En İyi Komedi Dizisi ve Yönetmeni: İşler Güçler Selçuk AYDEMİR

Yılın En İyi Gazetesi: Milliyet

Yılın En İyi Haber Kanalı: SkyTürk 360

Yılın En İyi Ana Haber Bülteni: Kanal D

Yılın En İyi Spikeri: Nazlı TOLGA

Yılın En İyi Radyo Kanalı: JoyTürk

Yılın En İyi Yazarı: Ece TEMELKURAN

Yılın En İyi Köşe Yazarı: Ruhat MENGİ

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Özgü NAMAL

Yılın En İyi TV Dizisi: Merhamet

Yılın En İyi Sabah Programı: Doktorum

Yılın En İyi Magazin Dergisi: Elele Dergisi

Yılın En İyi Talk Show Programı: İki laf edelim

Yılın En İyi Mizah Dergisi: Penguen Dergisi

Yılın En İyi Eğlence Programı: Güldür Güldür BKM

Yılın En İyi Spor Programı: Top Bizde

Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Melek

Yılın En İyi Haber Programı: Teke Tek

Yılın En İyi Magazin Programı: Pazar Süprizi

Yılın En İyi Radyo Programı: Gazoz Ağacı

Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazetesi Bugün Gazetesi

Yılın En İyi Haber Muhabiri: Turan GÖRÜRYILMAZ

Yılın En İyi Ekonomi Programı: EkoPazar

Yılın En İyi Fotograf Sanatçısı: Okan BAYÜLGEN

Yılın En İyi Erkek Komedi Oyuncuları: AHMET KURAL-MURAT CEMCİR-SADİ CELİL CENGİZ

Yılın En İyi Sabah Haber Programı: İrfan DEĞİRMENCİ ile Günaydın

Yılın En İyi Gündem Röpartajı: Yüksel ŞENGÜL

Yılın En İyi Müzik Ödülü: Demet AKALIN

Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü: Bir Ses Bir Nefes

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Halit ERGENÇ

Yılın En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Derya KARADAŞ

Yılın En İyi Aileler Arası Eğlence Programı: Ben Bilmem Eşim Bilir

Yılın En İyi Gençlik Programı: Keremcem'le Akustik Söyleyişi

Yılın En İyi Karakter Oyuncusu: Mustafa ÜSTÜNDAĞ