22.000 öğrenci medya ve sanat dünyasında yılın en'lerini belirledi. Ödüle layık görülenlerden biri de Elele dergisi...
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği 9. İletişim Ödülleri'nin Ödül Töreni 23 Mayıs günü okulun Florya kampüsünde gerçekleşti. Üniversitenin 22.000 öğrencisi, medya ve sanat dünyasının yıldızlarını belirledi. İşte ödül alanlar:
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Ödev Evleri ( Müge ANLI )
Yılın En İyi Komedi Dizisi ve Yönetmeni: İşler Güçler Selçuk AYDEMİR
Yılın En İyi Gazetesi: Milliyet
Yılın En İyi Haber Kanalı: SkyTürk 360
Yılın En İyi Ana Haber Bülteni: Kanal D
Yılın En İyi Spikeri: Nazlı TOLGA
Yılın En İyi Radyo Kanalı: JoyTürk
Yılın En İyi Yazarı: Ece TEMELKURAN
Yılın En İyi Köşe Yazarı: Ruhat MENGİ
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Özgü NAMAL
Yılın En İyi TV Dizisi: Merhamet
Yılın En İyi Sabah Programı: Doktorum
Yılın En İyi Magazin Dergisi: Elele Dergisi
Yılın En İyi Talk Show Programı: İki laf edelim
Yılın En İyi Mizah Dergisi: Penguen Dergisi
Yılın En İyi Eğlence Programı: Güldür Güldür BKM
Yılın En İyi Spor Programı: Top Bizde
Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Melek
Yılın En İyi Haber Programı: Teke Tek
Yılın En İyi Magazin Programı: Pazar Süprizi
Yılın En İyi Radyo Programı: Gazoz Ağacı
Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazetesi Bugün Gazetesi
Yılın En İyi Haber Muhabiri: Turan GÖRÜRYILMAZ
Yılın En İyi Ekonomi Programı: EkoPazar
Yılın En İyi Fotograf Sanatçısı: Okan BAYÜLGEN
Yılın En İyi Erkek Komedi Oyuncuları: AHMET KURAL-MURAT CEMCİR-SADİ CELİL CENGİZ
Yılın En İyi Sabah Haber Programı: İrfan DEĞİRMENCİ ile Günaydın
Yılın En İyi Gündem Röpartajı: Yüksel ŞENGÜL
Yılın En İyi Müzik Ödülü: Demet AKALIN
Yılın En İyi Müzik Programı Ödülü: Bir Ses Bir Nefes
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Halit ERGENÇ
Yılın En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Derya KARADAŞ
Yılın En İyi Aileler Arası Eğlence Programı: Ben Bilmem Eşim Bilir
Yılın En İyi Gençlik Programı: Keremcem'le Akustik Söyleyişi
Yılın En İyi Karakter Oyuncusu: Mustafa ÜSTÜNDAĞ