İstanbul Life dergisinin haziran sayısındaki kapak konuğu TEB BNP Paribas İstanbul Cup için şehre gelen Agnieszka Radwanska oldu. Güneşli, harika bir günde gerçekleştirilen çekimde ünlü tenisçi Nurdan Usta’nın objektifine poz verdi.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Garanti Koza Park’ta gerçekleşti. Turnuva için İstanbul’a gelen Agnieszka Radwanska İstanbul Life dergisi haziran sayısı için oblektif karşısına geçti. Ünlü tenisçi İstanbul’a dair izlenimlerini “Burada olmak harika bir his. İstanbul çok güzel bir şehir ve burada çok güzel anılarım var. TEB BNP Paribas Istanbul Cup için tekrar burada olmak da çok güzel’’ sözleriyle dile getirdi. Çekimde tenis kariyerini ve daha önce de turnuva sayesinde ziyaret edip çok sevdiği ve şampiyon olduğu İstanbul ile ilgili de soruları yanıtladı. İşte bu keyifli çekim gününde Avşar Gülener’in objektifine takılan renkli kareler…









