İstanbul LGBTİ Onur Haftası bu sene yapılabilecek mi?

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Gerekli olan fon desteği sağlanamazsa, planlanan etkinlikler ve dahi Onur Yürüyüşü gerçekleşemeyecek

Lambdaistanbul’un evsahipliğinde, bağımsız bir gönüllü çalışma grubu tarafından organize edilen İstanbul LGBTİ Onur Haftası, bu sene 22’inci yaşını kutluyor. Geçtiğimiz yıl 50 binden fazla kişinin katıldığı Onur Yürüyüşü’nün ve onlarca panel, atölye, söyleşinin organize edildiği Onur Haftası, bu yıl maddi imkansızlık sebebiyle yapılamama durumuyla karşı karşıya!

Haftayı planlayan çalışma grubu tarafından yapılan açıklamaya göre; panel, söyleşi, atölye gibi etkinlikler ve Onur Yürüyüşü’nde kullanılmak üzere yaptırılacak afiş, döviz, pankart gibi gereçler için ihtiyaç duyulan maddi kaynağın sağlanamaması halinde, planlanan etkinlikler ve dahi Onur Yürüyüşü gerçekleşemeyecek.