İstanbul metrosunda madenci hayaletleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sanatçı Zeynep Günsur, metrodaki performansıyla Soma faciasını protesto etti

Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir madenci belirdi. En son Şişli'de görülen ve madenci elbisesi giyerek hayatın içine karışan performans protestocusuna metrodan kız kardeş geldi. Hayatın ritmine ters, ağır ağır yürüyen sanatçı Zeynep Günsur, Soma'da gerçekleşen, Türkiye tarihinin en korkunç iş kazasını bu performansıyla protesto etti. Kentin altındaki tünellerde sakin ve vakur bir edayla yürüyen Günsur, bir an için de olsa hayatın hızlı ritmine ölümün ağırlığını bıraktı. Sessizce, ancak ses getirerek...