İstanbul meydanlarında ücretsiz internet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent meydanlarında ücretsiz internet uygulaması başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz internet hizmetinin yoğun olarak bulunduğu meydanlardan başlatıldığını duyurdu. Ücretsiz internet faydalanmak isteyen vatandaşlar, cep telefon numaralarını sisteme girerek SMS şifresi alacak. Şifre alan kullanıcılar internetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ücretsiz internet hizmetinin verileceği noktalar şöyle: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi (Galatasaray Lisesi), Sultanahmet Meydanı, Eminönü Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Sultanbeyli Meydanı, Beyazıd Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Cevahir Önü, Miniatürk/İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Çadırı, Saraçhane Parkı, Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı korusu, Aksaray Meydanı, Bakırköy Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Eyüp Meydanı, Kartal Meydanı, Sarıyer İBB İletişim Noktası, Avcılar İBB İletişim Noktası, Şirinevler Meydanı, Pierre Lotti Tepesi, Anadolu Hisarı İskelesi, Dragos Sosyal Tesisler Çevresi, Galata Kulesi ve Yakın Çevresi, Alibeyköy Cep Otogarı ve Bayrampaşa Otogar.