İstanbul Modern Mağaza’dan Okula Dönüş Özel

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İstanbul Modern, müze mağazası, www.istanbulmodernmagaza.com ve Point Hotel Barbaros mağazasında çocuklarınızı sanat ve tasarımla buluşturan çok çeşitli ürün seçeneklerine yer veriyor.

İstanbul Modern Mağaza’nın okula dönüş seçkisinde Fahrelnissa Zeid’in Soyut Kompozisyon adlı yapıtının yer aldığı defter, Akademi Çocuk tasarımı özel boyama kitabı seti, Fikret Mualla’nın Cazcılar adlı yapıtının yer aldığı cetveller, Burhan Doğançay’ın Sapak V adlı yapıtının yer aldığı kalem kutusu ve Resimler Sayılar kitabı öne çıkıyor.