Kadınlara yönelik düzenlenecek atölye çalışmasında katılımcılar, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir duvar resmi oluşturabilecek. İngiltere’de kadınların oy hakkı mücadelesini konu alan Diren! (Suffragette) adlı film gösterimi de yine kadınlara özel olarak gerçekleştirilecek.
Kadınlara özel düzenlenen rehberli tur ise modern ve çağdaş sanat alanında üretim veren 10 kadın sanatçının çalışmasını kapsıyor. İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nda yer alan Aliye Berger’in gravürleri, Semiha Berksoy’un “Hapishanede Ziyafet”, Nilbar Güreş’in “Soyunma”, Hale Tenger’in “Strange Fruit”, Handan Börütecene’nin “Kendini Bana Getir”, Selma Gürbüz’ün “Silik Kostüm” ve “Otoportre”, İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Nil Yalter’in “Başsız Kadın ya da Göbek Dansı”, Fahrelnissa Zeid’in “Cehennemim”, Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” adlı yapıtlarının incelenmesine odaklanan rehberli tur, 45 dakika sürüyor.
Program
15.00-16.45 Film gösterimi
16.00–17.00 Atölye çalışması
17.00-17.45 Rehberli tur
Atölye ve rehberli tur için rezervasyon ve detaylı bilgi: (212) 334 7341