İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara özel atölye çalışması, film gösterimi ve rehberli turu ücretsiz olarak düzenliyor.

Kadınlara yönelik düzenlenecek atölye çalışmasında katılımcılar, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir duvar resmi oluşturabilecek. İngiltere’de kadınların oy hakkı mücadelesini konu alan Diren! (Suffragette) adlı film gösterimi de yine kadınlara özel olarak gerçekleştirilecek.

Kadınlara özel düzenlenen rehberli tur ise modern ve çağdaş sanat alanında üretim veren 10 kadın sanatçının çalışmasını kapsıyor. İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nda yer alan Aliye Berger’in gravürleri, Semiha Berksoy’un “Hapishanede Ziyafet”, Nilbar Güreş’in “Soyunma”, Hale Tenger’in “Strange Fruit”, Handan Börütecene’nin “Kendini Bana Getir”, Selma Gürbüz’ün “Silik Kostüm” ve “Otoportre”, İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Nil Yalter’in “Başsız Kadın ya da Göbek Dansı”, Fahrelnissa Zeid’in “Cehennemim”, Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” adlı yapıtlarının incelenmesine odaklanan rehberli tur, 45 dakika sürüyor.

Program

15.00-16.45 Film gösterimi

16.00–17.00 Atölye çalışması

17.00-17.45 Rehberli tur

Atölye ve rehberli tur için rezervasyon ve detaylı bilgi: (212) 334 7341



