Nisan ayında Monza’dan start alan, Ferrari Racing Days’in 6.yarışı 24-25-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Intercity Istanbul Park’ta gerçekleşecek.

Toplamda 6 ayaktan oluşan Ferrari Racing Days kapsamında gerçekleşecek olan Trafeo Pirelli ve Coppa Shell yarışlarında 50 adet Ferrari 458 Challenge otomobilinin nefes kesen kapışmasına tanık olacaksınız.İlk defa ülkemize gelen ve üç gün boyunca devam edecek olan Ferrari Racing Days’de Ferrari Formula 1 takımının pist üzerindeki muhteşem şovunun yanı sıra, geçmişten günümüze efsane olmuş yirmiden fazla Ferrari Formula 1 yarış otomobilinin, pist üzerinde aynı anda gerçekleştireceği sürüşleri ise Formula 1 heyecanını tekrar yaşatacak.Özel üretim Ferrari XX ve 599 XX otomobillerinin nefes kesen performanslarının yanında, tüm dünyadan ve ülkemizden Ferrari sahiplerinin kendi otomobilleri ile piste çıkacağı Ferrari Racing Days biletleri Biletix’te.