İşte Nejat İşler'in son durumu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nejat İşler'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanıyor...

Muğla'nın Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Beldesi'nde özel hastanede tedavisi süren sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler'in gerek laboratuvar gerekse klinik belirtilerinde olumlu gelişmeler olduğu bildirildi.



Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Aydın Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Nejat İşler'in dolaşım ve solunum sistemleriyle böbreklerine uygulanan yoğun bakıma özgü destek tedavilerinin sürdürüldüğünü kaydetti. Olumlu gelişmelerin, tam iyileşmenin gerçekleşmesi konusundaki ümitlerini arttırdığını belirten Başhekim Aydın Aksoy, "Ancak yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen hastamızın hala kritik süreçte olduğu ve hayati riskinin ortadan kalkmadığını önemle belirtmek istiyoruz. Hastamız Nejat İşler'in karaciğer sirozu olduğuna dair bilgilerin de gerçek dışı olduğunu belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Kendisini takip eden doktorlardan gelmediği sürece, hastamızın sağlık durumuyla ilgili bilgilerin yer aldığı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.