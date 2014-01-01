Japonya'daki anime fuarına Nasreddin Hoca damgası!

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Tokyo'da düzenlenen "Anime-2014" fuarında Nasreddin Hoca'nın yer aldığı animasyonlarla tanıtıldı

"Anime-2014" fuarında Türkiye'yi tanıtırken yaptığı Japonca esprilerle özellikle Japon çocukların yoğun ilgi gösterdiği "Anime Nasreddin Hoca", ziyaretçilere Türk kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgiler sundu.

Yunus Emre Enstitüsü ile Bunkyou Gakuin Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede Nasreddin Hoca karakterini, Japon eğitimci Prof. Kawamura Junichi seslendirdi.

Tokyo Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Telat Aydın, anime kültürünün yaygın olduğu Japonya'da geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini, Nasreddin Hoca gibi uluslararası bir figür aracılığıyla Türk kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Aydın, Nasreddin Hoca animasyonu ile Türkiye'nin soyut kültür mirasları ve Türk mutfağınının tanıtımına yönelik projele çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.