ABD'de meydana gelen kasırgaları araştıran bilim adamları, kadın ismi verilen kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğunu tespit etti.

Illinois Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, 1950 ile 2012 yılları arasında sadece ABD'de etkili olan 94 kasırganın isimleri, şiddetleri ve yol açtığı sonuçlar incelendi.Kadın ismi taşıyan kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısının, erkek ismi verilen kasırgalara göre daha fazla olduğunu tespit edilen araştırmada, aynı şiddette olan ancak kadın isimli kasırgaların neden olduğu ölümlerin daha fazla olduğu ortaya çıktı.Araştırmada ayrıca, gönüllü kişilerden kasırgaların isimlerini kadınsılık ve erkeksiliklerine göre 1'den (çok erkeksi) 11'e kadar (çok kadınsı) derecelendirmeleri istendi. Gönüllüler, Alexander adlı bir kasırganın Alexandra'dan, Sam adlı bir kasırganın Samantha adlı bir kasırgadan daha tehlikeli olacağını düşündüklerini söyledi. Erkek güç ve saldırganlıklailişkilendirilirken, kadın sıcaklık ve pasiflikle özdeşleştiriliyor.Kadın isimli kasırgaların daha fazla ölümlere neden olmasına rağmen insanlar için kadın adı alan kasırgaların erkek adı alanlara göre daha az tehditkar olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya katılanların kasırgalar hakkındaki görüşlerini sosyal koşullar, ekonomik durum, kişisel yetenekler, geçmiş deneyimler, kültürel değerlendirmeler gibi faktörlerin etkileyebileceği kaydedildi.ABD'de 1953'ten 1970'li yılların sonuna kadar kasırgalara kadın ismi veriliyordu. İlk kez bir kasırga 1979'da erkek ismiyle anıldı. ABD'de Katrina kasırgası 2005'te 1500, 2012'deki Sandy kasırgası ise 159 kişinin ölümüne neden olmuştu.Araştırma, Ulusal Bilim Akademisi dergisinde yayınlandı.(AA)