Kadın kadının en büyük düşmanı

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Kadının başına ne geliyorsa yine kadından mı geliyor?

Kadın kadının düşmanı

Kaç erkeğin diğer erkeğin ardından iştahı kabara kabara dedikodusunu yaptığını, kuyusunu kazdığını, çok samimi görünüp sonra da yanından uzaklaştığı an arkasından konuştuğunu gördünüz. Bir gün bir bakıyorsunuz, yakın arkadaşınız sandığınız kişi en mutlu gününüzde ortadan yok oluveriyor. Meğer mutsuzluğunuzla besleniyormuş... Arkanızdan dedikodunuzu yayan kişiyi gökte ararken, yanınızda buluveriyorsunuz. İş yerinde samimi olduğunuz arkadaşınız, eline ‘mevki’ geçince nedense sizi ezmeye çalışıyor... Ya da evli olduğunuzu bildiği halde eşinizin gözlerinin içine bakıp, onu ayartmaya çalışan kadınların varlığına şahit oluyorsunuz... Ve ‘kadının en büyük düşmanı yine kadındır’, ‘kadın kadının kurdu mudur’ cümleleri haliyle aklınızdan geçiyor... Peki kadınlar bunu birbirlerine acaba neden yapıyor?

