Kadınlar Günü 2026 ne zaman, hangi gün?
Dünya Kadınlar Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını onurlandırmak amacıyla tüm dünyada kutlanacak. Peki Kadınlar Günü 2026 ne zaman, hangi gün?
Mart ayına girmemizle birlikte, yılın en anlamlı günlerinden biri olan Dünya Kadınlar Günü yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde kutlanacak olan bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin tarihsel bir muhasebesidir.
Kadınlar Günü 2026 ne zaman, hangi gün?
8 Mart 2026 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu olması, bu yılki kutlamaların ve farkındalık etkinliklerinin çok daha geniş bir katılımla gerçekleşmesine olanak tanıyor.
2026 Teması: Güçlenme ve Eşitlik
Birleşmiş Milletler (BM) 2026 yılı için Dünya Kadınlar Günü temasını; kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her alanda kadınların güçlendirilmesine vurgu yapmak amacıyla “Tüm kadınlar ve kız çocukları için: Haklar. Eşitlik. Güçlendirme.” olarak belirledi. Bu tema çerçevesinde özellikle dijital ekonomi ve liderlik pozisyonlarındaki kadın temsili ön plana çıkıyor.
8 Mart’ın "Emekçi" Kökeni
Günün tarihçesi, 1857 yılında New York'taki dokuma fabrikasında çalışan kadınların daha insani çalışma koşulları için verdiği mücadeleye dayanır. 1910 yılında Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir kimlik kazanan bu gün;
Kadın Hakları: Eğitime, işe ve siyasete eşit katılım.
Emek: Kadın iş gücünün değerinin tanınması.
Dayanışma: Dünya genelindeki kadınların ortak sorunlara karşı birleşmesi anlamlarını taşır.
Pazar Gününe Özel Etkinlikler
8 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Türkiye'de ve dünyada birçok farklı organizasyon planlanıyor:
Kültürel Etkinlikler: İstanbul'da Müze Gazhane ve Cemal Reşit Rey gibi mekanlarda konserler, söyleşiler ve tiyatro oyunları düzenlenecek.
Farkındalık Yürüyüşleri: Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çeşitli şehirlerde hak savunuculuğu yürüyüşleri yapılması bekleniyor.
Dijital Kampanyalar: Sosyal medyada kadın başarı hikayelerinin paylaşılacağı büyük çaplı kampanyalar şimdiden başlamış durumda.