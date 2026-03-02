Mart ayına girmemizle birlikte, yılın en anlamlı günlerinden biri olan Dünya Kadınlar Günü yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde kutlanacak olan bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin tarihsel bir muhasebesidir.

Kadınlar Günü 2026 ne zaman, hangi gün?

8 Mart 2026 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu olması, bu yılki kutlamaların ve farkındalık etkinliklerinin çok daha geniş bir katılımla gerçekleşmesine olanak tanıyor.

2026 Teması: Güçlenme ve Eşitlik

Birleşmiş Milletler (BM) 2026 yılı için Dünya Kadınlar Günü temasını; kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her alanda kadınların güçlendirilmesine vurgu yapmak amacıyla “Tüm kadınlar ve kız çocukları için: Haklar. Eşitlik. Güçlendirme.” olarak belirledi. Bu tema çerçevesinde özellikle dijital ekonomi ve liderlik pozisyonlarındaki kadın temsili ön plana çıkıyor.

8 Mart’ın "Emekçi" Kökeni

Günün tarihçesi, 1857 yılında New York'taki dokuma fabrikasında çalışan kadınların daha insani çalışma koşulları için verdiği mücadeleye dayanır. 1910 yılında Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir kimlik kazanan bu gün;

Kadın Hakları: Eğitime, işe ve siyasete eşit katılım.

Emek: Kadın iş gücünün değerinin tanınması.

Dayanışma: Dünya genelindeki kadınların ortak sorunlara karşı birleşmesi anlamlarını taşır.

Pazar Gününe Özel Etkinlikler

8 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Türkiye'de ve dünyada birçok farklı organizasyon planlanıyor:

Kültürel Etkinlikler: İstanbul'da Müze Gazhane ve Cemal Reşit Rey gibi mekanlarda konserler, söyleşiler ve tiyatro oyunları düzenlenecek.

Farkındalık Yürüyüşleri: Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çeşitli şehirlerde hak savunuculuğu yürüyüşleri yapılması bekleniyor.

Dijital Kampanyalar: Sosyal medyada kadın başarı hikayelerinin paylaşılacağı büyük çaplı kampanyalar şimdiden başlamış durumda.