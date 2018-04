Birleşmiş Milletler'in, Dünya Kadınlar Günü olarak onadığı 8 Mart tarihi, kadınların erkek dünyasında yüzyıllarca süren mücadelelerinin sonucunda kazanılmış, çok önemli bir sembol.

Kadınların insan olarak dahi değer görmediği dönemlerde ortaya çıkarak kadınların neler yapabileceğini gösteren bu isimler, insanlık devam ettikçe unutulmayacak isimler arasında yer alıyorlar. Aslında kraliyet ailelerinde, imparatorluklarda güçlü pozisyonlara sahip kadınlar tarih boyunca çokça görülse de, arkasında bir imparator, bir kral, asil ve zengin bir baba olmaksızın erkeklerin dünyasında tek başına var olabilmeyi başarmış kadınların öyküleri çok daha önemli. İşte idealleri uğruna çalışırken hiçbir engel tanımayan o kadınlardan bazıları:

Jeanne d'Arc

İngiltere ve Fransa arasında 1337’de başlayan ve ancak 1453’te sona eren Yüzyıl Savaşları döneminde yaşayan Fransız genç kadın, 16 yaşında İngiliz baskınları altında bunalan köyünden ayrılarak Fransız Kralı ile görüşmeyi başardı ve azmi ile Kralı etkileyerek, orduda savaşması için izin verilen ilk kadın oldu.





İlk aşamada ordudaki askerler tarafından kadın olduğu için aşağılanıp alaylara maruz kalsa da cephede İngiliz askerlerine karşı büyük bir azim ve başarı ile savaşan Jeanne d'Arc kısa sürede orduda büyük saygı kazandı.

Öyküsü dilden dile dolaşan ve tüm Fransa’da zafer için ilham kaynağı olan genç kadın savaşçının bulunduğu cephelerde de büyük zaferler elde edildi.Cesareti ve erkekler kadar güçlü bir savaşçı olmasıyla, 1400’lerin erkek dünyasında büyük saygı kazanan genç kadın son savaşında İngiliz ordusuna esir düştü ve İngiltere’de erkek kıyafetleri giydirilerek halk arasında küçük düşürüldüğü uzun mahkemelerde kafir olduğu suçlamasıyla mahkum edildi ve ardından kilise tarafından 10 bin kişinin önünde, ibret olması için idam edildi. 490 yıl sonra ise idam kararını veren aynı kilise, bu kararı geri alarak Jeanne d'Arc’ı azize ilan etti.

Jane Austen

Kadınların sadece çamaşır yıkadığı, yemek yaptığı, ev temizlediği ve çocuk büyüttüğü bir dönemde İngiltere’de fakir bir ailenin sekiz çocuğundan biri olarak doğan Jane Austen, babasının yakın ilgisi sayesinde iyi bir eğitim almayı başardı. Bol bol kitap okuyan ve günlük tutan Jane, 12 yaşına geldiğinde yazdığı küçük öyküleri kasabasında tiyatroya uyarlayarak komşularını eğlendiren bir tiyatro yazarı olmuştu.





Ancak yine de küçük bir kız olarak ona verilen görevler, temizlik, çamaşır ve ev bakımından ileri gitmiyordu. Sadece erkeklerin “yazar” olarak kabul gördüğü o dönemde yazılarını kabul ettirmek için 25 sene uğraştı ancak 37 yaşına geldiğinde ilk romanı basıldı ve büyük beğeni topladı. O günden sonra Jane Austen ismi tüm edebiyat severler arasında büyük saygı gördü. Bu bahsettiğimiz yıllarda, TV, sinema, internet, Facebook, Twitter, akıllı telefonlar gibi mecraların olmadığını ve edebiyatın dünyadaki en önemli eğlence olduğunu, yazarların ise yarı-tanrı ayarında karakterler olarak görüldüklerini unutmayalım. Yani Jane Austen’in o tarihte romanının basılması, bugünün dünyasında yüz milyonlarca kişinin izlediği bir sinema filminde başrol oynamak kadar olağanüstü bir başarı olarak kabul edilebilir.

Amelia Earhart

Atlas Okyanusu’nu uçarak tek başına geçen ilk kadın… Bu başarının yine kadınların evde turta pişirip çocuk bakan insanlar olması gerektiğinin düşünüldüğü bir dönemde yaşandığını unutmayalım.





Uçakların menzilinin son derece kısıtlı olduğu, kıtalar arası uçuşların çok riskli olduğu 1932’de tek motorlu uçağı ile ABD’den İrlanda’ya uçarak Atlas Okyanusu’nu tek başına geçen Amelia Earhart daha sonra Hawaii ve California arasındaki daha uzun mesafeyi de tek başına uçarak bir rekor daha kırdı. Ne yazık ki, 1937’de bir pilot arkadaşıyla çıktığı dünya turunda uçağı Pasifik’te kayboldu ve bir daha bulunamadılar. ABD ordusu, Amelia Earhart’ın uçağını bulmak için Pasifik’te o zamana dek görülmüş en büyük kurtartma operasyonunu başlattı ancak sonuç alınamadı.

Marie Curie

Zar zor geçinen orta halli memur bir ailenin kızı olan Marie, arkadaşlarının aksine genç yaşta evlilik hayalleri kurmak yerine bilime büyük ilgi duyuyordu. Fizik ve kimya üzerine eğitimini sürdürme kararı aldı ve dünyada hiçbir erkek bilim insanının o zamana kadar farkına bile varmadığı radyoaktiviteyi keşfetti, gözle görülmediği için dönemin bilim dünyasına ispatı çok zor olan radyoaktivitenin tüm bilim dünyası tarafından kabul edilmesini sağladı ve radyoloji bilim dalını kurdu.





1903 yılında Nobel Fizik ödülünü, 1911’de de Nobel Kimya ödülünü kazandı. Kendisi Nobel ödülü alan ilk kadın olmasının yanında, bu ödülü iki kez alan ilk insan olarak da bilim tarihine geçti. 24 yaşında profesör olan Marie Curie sayesinde bugün ölümcül iç hastalıkların teşhisi kolayca yapılabiliyor, erken önlem albildiğimiz için de her yıl milyonlarca inanın hayatı kurtuluyor. Tüm bunların sebebi ise, öğrenimine devam etmek isteyen bir kadının bilim alanındaki azmidir.

Türk Kadınları

Kadınların başarılarını sayarken Türk kadınlarını da es geçemeyiz. Tek başına hem anne, hem baba olabilen, tüm evi çekip çeviren, hem kariyer yapan hem anne olabilen, gerektiğinde tek taşını kendisi alan, sabah erkenden gittiği iş yerinde tüm işlerini bitirip şirketine başarılar kazandırdıktan sonra yoğun trafikte savaş vererek evine dönüp eşine ve çocuklarına yemek yapmayı da başaran kadınlarımızın tarihteki büyük kahramanlardan hiç farkı yok. Sadece 8 Mart’ta değil, yılın her günü onları saygıyla anıyoruz.





