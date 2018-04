Kadınlar Günü’ne özel kampanyalar

Markaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya ve fırsatlarını kaçırmayın!

Defacto: Defacto'nun Kadınlar Günü 365 Gündür Sloganıyla duyurduğu kampanyasında 2013 Sonbahar Kış Koleksiyonunda yer alan bodyler 9,99 TL, gömlekler 14,99 TL ve pantolonlar 19,99 TL.



Atasay: Her ay sunulan “Altıncı Gün”e özel indirimin süresini, Dünya Kadınlar Günü’ne özel 6-7-8 Mart tarihlerine kadar uzatan Atasay, seçili ürünlerde yüzde 25 indirimin yanı sıra farklı taksit fırsatları da sunuyor.



Colins: Marka, 1-10 Mart arasında düzenlediği kampanya ile tüm kadın ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim sunuyor. Üstelik yeni sezon ürünleri de kampanyaya dahil.



İnci: İnci Deri, 8-9-10 Mart tarihlerinde her 100 TL’lik alışverişe 25 TL’lik indirim çeki veriyor.



Forever New: Forever New mağazalarında her 100 TL'lik alışverişinizde 10 TL Paropuan hediye!



Dünya Göz Hastaneler Grubu: www.dunyagozestetik.com adresinden “Güzelliğine önem veren 50 şanslı kadın aranıyor” sloganıyla sunulan fırsattan yararlanmak için kadınların yapması gereken tek şey; bu siteye girerek fotoğrafını paylaşan ilk 50 kadın arasında yer almak.



Skoda: Marka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın müşterilerine yönelik servis kampanyası sunuyor. Skoda sahibi bayan müşterileri için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Skoda yetkili servislerinde işçilik ve yedek parçalarda (sıvılar hariç) yüzde 20 indirim uygulanacak. Skoda sahibi kadınların bu kampanyadan yararlanmaları için 6-8 Mart tarihleri arasında 0 216 999 10 50 numaralı telefonu aramaları gerekiyor. Randevu alan bayan sürücüler araçlarını 15 Mart 2013 tarihine kadar Skoda Yetkili Servisleri’ne götürebilecekler.