Bazı şeyleri beklemeyi hiç sevmiyoruz! İşte kadınlara "zaman bir an önce geçsin" dedirtenler...





1. Mağaza mağaza dolaşmak, alışveriş yapmak en sevdiğimiz aktivitelerden. Her yeni sezon yeni bir aşk demek bizim için! Aşık olunan yeni bir elbise, yeni bir stiletto, yeni bir clutch! Hepsini almak istiyoruz ama en iyisi bazıları için indirim zamanını beklemek. İşte bu bekleme süreci tam bir kabus! Üstelik stresli de! Ya kalmazsa?







2. Adet zamanının gelmesi fakat kanamanın görülmemesi başlı başına stres nedeni. Geciken regl gününü beklemek demek “Hamile miyim” diye kabuslar görmek, şişkinliğin yarattığı gerginlikle evde-ofiste terör estirmek, papatyadan biberiyeye her şeyi kaynatıp kaynatıp içmek demek!







3. Kadınların ilişkiler konusunda erkeklerden daha çabuk heyecana kapıldığı bir gerçek. İstiyoruz ki her şey hemen olsun. Örneğin ona attığımız mesaj 'görüldü'yse, yanıt da anında gelsin. WhatsApp, Facebook ya da SMS fark etmez, mesaj beklemenin her türlüsü stres nedeni! Çünkü gelmediği her dakika endişeyi arttırıyor, depresyona yaklaştırıyor....







4. Yaş 30'ları geçtiyse, en yakın arkadaşlar bir bir evlenmeye, hatta anne olmaya başladıysa, Bay Doğru'yu beklemek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor!







5. Uzun zamandır birlikte olunan sevgiliden evlilik teklifi beklemeye ne demeli? Bu beklenti hem ilişkinin gidişatını kötü etkiliyor hem de ailenin "evlenmiyor musunuz artık?" sorularıyla sık sık karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor.





6. Smear testi sonucunu beklemek her kadının kabusu. “Ya yolunda gitmeyen bir şeyler varsa” düşüncesinden kurtulmanın tek yolu ise sonuçları öğrenmek...







7.Arkadaşlarla çıkılan yemekler, satın alma isteğini bastıramadığımız şeyler, tatil taksitleri, derken “Bu para nereye gidiyor anlamıyorum” cümlesini sık sık kuruyoruz ve maaş gününü beklemek zorunda kalıyoruz ama o bir türlü gelmek bilmiyor!







8. Sabırsız olduğumuz konulardan biri de internet! Dosyanın inmesini beklemek, telefon konuşmasının yarım kalmaması için asansörden inmeyi veya arabanın tünelden çıkmasını beklemek bizi delirtiyor! Ama size iyi bir haberimiz var! Bu kabus artık bitiyor. 3G bizi o eski yavaş internet hızından kurtarmıştı. Şimdi 4.5 G ile daha da hızlı olma zamanı! Vodafone 1 Nisan itibarıyla 4.5 G teknolojisini müşterilerine sunuyor.