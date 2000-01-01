Kahvaltıların vazgeçilmezleri olan soslar, özellikle hafta sonu kahvaltılarında kızarmış ekmekler ile birlikte muhteşem bir lezzet patlaması sağlıyorlar.

Mükellef bir kahvaltı sofrası için gerekli tatlardan olan kahvaltılık sos tarifleri ile siz de hafta sonunu iple çekeceksiniz. Özellikle acı severlerin tercih ettiği acı sos hem metabolizmanızı harekete geçirecek hem de damağınızda harika bir tat bırakacak. Bu ve bunun gibi tüm sos tariflerine Lezzet.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca beşamel sos tarifi ve petso sos tarifi gibi daha birçok sos tarifinin en lezzetli halini de bu sayfalarda bulmanız mümkün olacak.



Acı sos tarifi

Malzemeler:

• 400 gram yeşil biber

• 1 kg domates

• 1 demet maydanoz

• 20 diş sarımsak

• 6 adet küçük acı biber turşusu

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• ¼ çay bardağı kadar sirke

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• Tuz

• 1kg kırmızı kapya biberi



Yapılışı:

Biberleri iyice yıkayın ve ortadan ikiye ayırarak çekirdeklerinden temizleyin. Domatesleri küp şeklinde doğrayın. Ardından robotun içine ayıkladığınız sarımsakları, maydanozu, acı biber turşusunu, biberleri ve domatesleri koyarak birbirleri ile iyice karışana dek çekin. Karışımı bir tencere içine koyun ve suyunu çekene kadar kaynatın. Zeytinyağı, sirke ve tuz ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kaynayan sosunuzu küçük kavanozlara koyun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Sosunuzu buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.







Kışlık kahvaltılık sos tarifleri

Malzemeler:

• 1 kg patlıcan

• ½ kg havuç

• 1 baş sarımsak

• ½ demet maydanoz

• 2 kg kırmızı biber

• 1 kahve fincanından biraz daha az şeker

• 1 küçük boy kahve fincanı kadar tuz

• 2 kg bardak domates



Yapılışı:

İyice yıkadığınız kırmızı biber ve patlıcanı közleyin. Ardından rondodan geçirin. Havucu da yıkayıp soyun ve onu da rondo yardımı ile çekin. Son olarak salçalık domatesi doğrayın ve rondodan çekin. Bir tencere içine koyun. İçine tuz ve şeker ekleyerek kaynatın. Domates kaynayıp suyunu çekmeye başladığında içine sarımsakları, rondodan çektiğiniz biber, patlıcan ve havucu katın. Bir süre daha kaynattıktan sonra kavanozlara koyarak ağızlarını sıkıca kapatın.







Ajvar sos

Malzemeler:

• 1 kg salçalık kırmızı biber

• 2 kg patlıcan

• 9 diş sarımsak

• 8 orta boy domates

• 1.5 yemek kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

• 2 adet soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağı



Yapılışı:

Patlıcan ve köz biberi közleyin. Soğanları yemeklik olarak doğrayın ve zeytinyağının içinde soteleyin. Soğanlar renk değiştirdikten sonra soyduğunuz sarımsakları ve domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Közlediğiniz ve kabuklarını soyduğunuz biber ve patlıcanları karışıma ilave edin. Hazırladığınız karışımları rondodan geçirin. Tuz ve pul biberi ekledikten sonra 10 dakika kadar daha pişirin. Sıcakken kavanozlara koyun ter çevirin ve 24 saat bu şekilde kıpırdatmadan bekletin. Sonrasında kahvaltılarda servis yapmaya hazır hale gelmiş olacak.







Zeytinli ve cevizli dip sos

Malzemeler:

• 2 dilim kızarmış ekmek

• 1/3 su bardağı süt

• 1 tatlı kaşığı mayonez

• 3 diş sarımsak

• 1/3 su bardağı yoğurt

• 2 yemek kaşığı zeytin

• 1 yemek kaşığı ceviz

• 1 tatlı kaşığı maydanoz



Yapılışı:

Kızarmış ekmekleri bir rondo ile parçalayın. Ardından içine yoğurt, mayonez, süt, çekirdeklerini çıkarttığınız zeytinleri, cevizi, sarımsağı ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri rondodan geçirin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa bir miktar süt ekleyerek yeniden karıştırın.







Beyaz peynirli sos

Malzemeler:

• 2 diş sarımsak

• 3 adet köy biberi

• 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

• Kırmızı pul biber

• Zeytin

• 100 gram beyaz peynir



Yapılışı:

Köy biberini yıkayın ve ortadan ikiye bölerek içindeki çekirdekleri temizleyin, doğrayın. Sarımsağı koyun ve derin bir kap içerisine koyun. Beyaz peyniri rendeleyin. Pul biber ve tane zeytin hariç tüm malzemeleri kabın içine koyun ve karıştırın. Rondodan geçirdiğiniz malzemelerin üzerini zeytinler ile süsleyin ve kırmızı pul biber serpin.



