Yepyeni bir kahve; daha önce hiç tatmadığınız yepyeni bir lezzet denemek ister misiniz? Öyleyse Lavazza’nın yeni kahvesi EspresSOunique tam sizin için!





Sadece espresso ya da sadece cappuccino değil... Çok daha fazlası. Aslında sevdiğiniz kahve lezzetlerinin hepsinden bir parça da var içinde.. Lavazza’nın yeni kahvesi EspresSOunique; kahve içme alışkanlıklarınızı değiştirecek türden! Hazır olun; kahvenin lezzetine 4 boyutlu olarak varacaksınız. EspresSOunique’i yudumladığınızda; damağınızda oluşacak heyecan verici dalgalanma efektleri sizi şaşırtmasın; söyledik ya bu sıra dışı bir içim yolculuğu.Yeni dokusu, içindeki sürprizleri gününüzün seyrini değiştirecek. Canınız mı sıkıldı; işler yolunda gitmiyor mu; bir fincan EspresSOunique size iyi gelecek. Lavazza Best Coffee Shop’larda; perfect (mükemmel), pleasure (keyif), refreshing (tazeleyici) ve balance (denge) olmak üzere 4 farklı konseptte hazırlanan moleküler gastronominin dahi şefi Ferran Adria imzalı bu kahve sizleri bekliyor.