Sadece espresso ya da sadece cappuccino değil... Çok daha fazlası. Aslında sevdiğiniz kahve lezzetlerinin hepsinden bir parça da var içinde.. Lavazza’nın yeni kahvesi EspresSOunique; kahve içme alışkanlıklarınızı değiştirecek türden! Hazır olun; kahvenin lezzetine 4 boyutlu olarak varacaksınız. EspresSOunique’i yudumladığınızda; damağınızda oluşacak heyecan verici dalgalanma efektleri sizi şaşırtmasın; söyledik ya bu sıra dışı bir içim yolculuğu.
Yeni dokusu, içindeki sürprizleri gününüzün seyrini değiştirecek. Canınız mı sıkıldı; işler yolunda gitmiyor mu; bir fincan EspresSOunique size iyi gelecek. Lavazza Best Coffee Shop’larda; perfect (mükemmel), pleasure (keyif), refreshing (tazeleyici) ve balance (denge) olmak üzere 4 farklı konseptte hazırlanan moleküler gastronominin dahi şefi Ferran Adria imzalı bu kahve sizleri bekliyor.