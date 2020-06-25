French press, ice americano, latte için tarife gerek yok demeyin çünkü doğru ısı ve doğru miktarlar bir kahvenin kalitesini ortaya çıkarıyor. Üçüncü nesil kahve konseptine çabuk adapte olduk ve her geçen gün kahveyle ilgili yeni bir şeyler öğreniyoruz. Siz yine de işe temel eğitimden başlamaya ne dersiniz? Belki atladığınız bazı ufak detaylar vardır.

Birinci dalga marketlerde alınan hazır, sıcak suyla karıştırılıp içilen kahvelerle başlıyor. İkinci dalga da kahve markalarından, zincirlerden alınan kahve dönemine işaret ediyor. Üçüncü dalga ise ikincisinin biraz daha gelişmiş hali, daha nitelikli kahve içebileceğiniz yerlerin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Kalitedeki bu artışın nedeni kavrulmanın direkt bu yerlerde yapılıyor olması, yani konu sadece demleme tekniklerinden ibaret değil. İşletmelerin kendi kahvelerini kavurmalarına mikro roast adı veriliyor ve bu kahveler özel demleme teknikleriyle farklı damaklara hitap eder hale geliyor.

French Press Yaparken

French press yaparken miktarları ve suyun ısısını iyi belirlemek gerekiyor. Suyumuz 95-96 derece olmalı. 300 ml sıcak suyu toplamda 18,5 gr kahvenin üzerine gezdirerek ekleyeceğiz. Kahvemiz en kalın yöntemle öğütülmüş olmalı ve demleme süremiz de 4-6 dakika arasında. Kahveniz 4 dakika daha hafif olmasını istediğinizde, 5 dakika orta, 6 ise aromasını daha yoğun alabileceğiniz sert bir kahve içmeyi tercih ettiğinizde beklemeli. Kapağını aşağı indirmeden bekleme işlemi yapılmalı, istenilen kıvam için geçmesi gereken dakikanın ardından indirme işleminin yavaş yavaş yapılması gerekiyor.





Ice Americano Zamanı!

Espresso bazlı bu kahve, yapımı en kolay olanlarından. Önce 2 espresso shot’ına ihtiyacımız var. Ardından tepeleme buz dolu biraz büyükçe bardağımıza önce klasik bir bardak su sonra da espresso’ları ekliyoruz.





Evde Mocha Keyfi İçin

Kahve ile çikolatanın kombine edilmesi işlemine geldi sıra. Tabii süt de önemli aktörlerden. Bu tarifte çikolata tozu, şurubu ya da sosu kullanabiliyoruz. Eritilmiş çikolata kullanmayı tercih edenler de oluyor. Öğütülmüş 17-18 gram kahveye ihtiyacımız var. Double shot espressolarımızı makinede yaparken çikolata tozumuza geliyor sıra. 300 ml bardak için 24 gram çikolata tozuna ihtiyacımız olacak. 1 tatlı kaşığı yaklaşık 16 gram, dolayısıyla 1.5 tatlı kaşığı çikolata tozu gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Sıra kahve shot’larıyla çikolata tozunu topak kalmayacak şekilde karıştırmaya geliyor. Bu karışıma sütümüzü ekliyoruz, bardağın üst kısmında iki parmak boşluk bırakmamız gerekiyor. Bu aşamada cama yapışacak şekilde çikolata pudrasını bardağın iç kenarlarına serpiştirip 1 parmak kalınlığındaki köpüğünü ekledikten sonra mocha servise hazır hale geliyor.





Kahve Üzerinde Küçük Bir Leke: Macchiato

Macchiato İtalyancada “leke” anlamına geliyor. Espressomuzun üzerine süt lekesi koymaya hazırsak başlayalım. Fincan başına 7-8 gram arasında kahve ile espresso shot’larını hazırlıyoruz ve daha önce ısıtılmış olan fincanlarımıza koyuyoruz. 63-65 derece arasında köpürtülen sütte oluşan kabarcıkları bardağı ya da sürahiyi hafifçe tezgaha vurarak yok etmeyi ihmal etmiyoruz. Sonraki işlem espresso fincanı üzerine sütle küçük bir leke yapmak. Süt miktarının 10-15 ml’yi geçmemesine özen gösterin. Yani toplam kahve miktarının yarısını geçmemeli.





Cafe Latte Deyip Geçmemek Gerek

Cafe latte için 17-18 gram öğütülmüş kahveyle espresso yapılması gerekiyor önce. Double shot espressomuzu cam bardağımıza koyduktan sonra sıra sütü hazırlamaya geliyor. Sütü buharla ısıtabiliriz. Sütün 70 derece sıcaklığı geçmemesine özen göstermeliyiz. Ustalar genellikle 60-65 dereceyi geçmemesini öneriyor. Belki de bir mutfak termometresi alma zamanı gelmiştir, ne dersiniz? Sütü yavaşça espresso üzerinde gezdirerek döktükten sonra son hamlede bazı şekil denemeleri yapabilirsiniz.



