menu

close

menu

close

menu

close

Kahveniz her yerde yanınızda!

Handpresso ile dilediğiniz her an ve her yerde lezzetli kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sade ve kompakt bir tasarıma sahip Handpresso’nun kullanımı çok kolay. Lezzetli bir espresso için tek yapmanız gereken dahili pompası ile 16 bar basınç sağlayıp önceden termosuna koyduğunuz sıcak suyu eklemek. Çevre dostu tasarım pile ya da elektriğe ihtiyaç duymuyor ve istediğiniz her yerde kahve keyfi yapmanıza imkan tanıyor.

Özellikleri:

Basınç: 16 bar
Su rezervi: 50 ml
Boyut: 20 x 16 x 7 cm
Ağırlık: 480g
Renk: Siyah
E.S.E kapsülleri ve/veya paket kahve

Handpresso'yu (345 TL) shopigo.com ve Nişantaşı No:17 mağazasında bulabilirsiniz.




Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler