Sade ve kompakt bir tasarıma sahip Handpresso’nun kullanımı çok kolay. Lezzetli bir espresso için tek yapmanız gereken dahili pompası ile 16 bar basınç sağlayıp önceden termosuna koyduğunuz sıcak suyu eklemek. Çevre dostu tasarım pile ya da elektriğe ihtiyaç duymuyor ve istediğiniz her yerde kahve keyfi yapmanıza imkan tanıyor.
Özellikleri:
Basınç: 16 bar
Su rezervi: 50 ml
Boyut: 20 x 16 x 7 cm
Ağırlık: 480g
Renk: Siyah
E.S.E kapsülleri ve/veya paket kahve
Handpresso'yu (345 TL) shopigo.com ve Nişantaşı No:17 mağazasında bulabilirsiniz.