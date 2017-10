Böyle diyoruz çünkü bünyesinde yedi koltuk barındıran Peugeot 5008 SUV, geniş kullanım alanı ile kalabalık ailelere çözümler sunuyor.

Yeni Peugeot 5008 için Lizbon’da buluştuk. Şahane bir hava, güzel manzara ve elbette kullanması çok keyifli olan 5008 ile içimiz açıldı. Hem dizel hem benzinli motoru ile yollara çıkan 5008, iç ve dış tasarımında güçlü, dinamik bir görüntü ile birlikte ileri teknolojiyi de beraberinde sunuyor.



HAVALI BİR GÖRÜNÜM

Dikkat çekici dış tasarımda; yatay ve uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek omuz çizgisi ile oldukça gösterişli bir havası var. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,64 metrelik yükseklik ise bu yapıyı destekliyor.



Yeni SUV Peugeot 5008, profilden bakıldığında güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Önden bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm sunarken, parlak siyah şeridi ve ‘aslan pençesi’ formundaki LED arka stop lambaları ise karakteristik Peugeot SUV özellikleri olarak öne çıkıyor.







KEYİFLİ BİR COCKPIT

Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital head-up display gibi özellikleri bulunan yeni Peugeot i-Cockpit®, dikkat çekici grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücüye kolaylık sunuyor. Dokunma hassasiyeti yüksek ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden radyo, klima, uydu, navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere rahatlıkla erişebiliyorsunuz.



Azıcık şımarmak da şart tabii. Çocuklu bir ailenin yola çıkması kaosa neden olabilir. 5008’e yerleştiğiniz an orta konsolda bulunan düğmeyle aktif hale gelen i-Cockpit® Amplify ile rahatlamak ve tüm stresi yok etmek garanti. Ekranın ambiyans ışığının parlaklığı ve rengini değiştirerek görmek, ses sisteminin ayarlarıyla duymak, beş farklı programa sahip masajlı koltuklarla dokunmak, kokulu havalandırma ızgaralarıyla koklamak. Daha ne olsun?

Yeni Peugeot 5008 SUV; Yeni SUV Peugeot 3008’den 19 cm ve orijinal 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun.

Saçınızı başınızı yolmadan sökülüp taşınabilen koltuklar beni çok etkiledi. Hatta o yeni versiyon pusetleri katlamaktan bile kolay koltukları çıkartmak...



Sınıfındaki en geniş bagaj hacmini sunan Yeni SUV Peugeot 5008’in yedi koltuklu kullanımda 780 litre VDA olan bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 1060 litreye kadar çıkıyor. İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk son derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde sökülebiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. Eh, neredeyse çocuğun yatağına bile yer açılabiliyor bu haliyle. En sevdiğim özelliklerden biri de eller-serbest elektromotorlu bagaj kapağı.







Satışa sunulduğu pazarın şartlarına bağlı olarak standart veya opsiyonel olarak sunulan; Yeni Eğim İniş Desteği (HADC) de dahil Advanced Grip Control (çekiş kontrol zistemi), Acil Durum Otomatik Fren Sistemi (AEBS), Mesafe Takip Sistemi, Active Şerit Takip Yardımcısı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Akıllı Far Asistanı, Hız Sınırı Tabelası Tespit ve Hız Öneri Sistemi, fren yapma özelliğine sahip Dinamik Cruise Control (otomatik şanzıman), Dinamik Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park (360° vision) gibi güvenlik ekipmanları ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.