Kanlı Ay Tutulması ne zaman? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Gökbilim meraklılarının heyecanla beklediği 3 Mart 2026 "Tam Ay Tutulması" için geri sayım sürerken, bu görsel şölenin detayları da netleşti. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen bu olayda Ay, Dünya’nın tam gölge konisi olan umbraya girerek büyüleyici bir bakır kızılına bürünecek.

Neden "Kanlı Ay" Deniyor?

Tutulma sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek güneş ışığının doğrudan Ay’a ulaşmasını engeller. Ancak Dünya atmosferinden geçen güneş ışınları kırılır; mavi ışık saçılırken kırmızı dalga boyları süzülerek Ay yüzeyine yansır. Bu fiziksel etkileşim, Ay’ın tamamen karanlığa gömülmek yerine turuncu-kırmızı arası sıcak bir renge bürünmesini sağlar.

Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Maalesef Türkiye ve Avrupa, bu muazzam doğa olayını doğrudan gözlemleyemeyecek bölgeler arasında yer alıyor.

Zamanlama: Tutulma Türkiye saatiyle (TSİ) 11:44'te başlayacak, tam tutulma evresi ise 14:04'te gerçekleşecek. Bu saatlerde ülkemizde gündüz vakti olduğu ve Ay ufuk çizgisinin altında kaldığı için gözlem yapmak mümkün olmayacak.

En Net İzlenecek Yerler: Kuzey Amerika (özellikle batı kıyıları), Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Asya bu tutulmanın en şanslı izleyicileri olacak.

Gözlemcilere Notlar

Aslan Takımyıldızı: Tutulma esnasında Ay, Aslan (Leo) takımyıldızına komşu olacak. Ay'ın parlaklığının azalmasıyla birlikte bu bölgedeki yıldızlar her zamankinden daha belirgin görünecek.

Güvenli İzleme: Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmalarını izlemek için herhangi bir koruyucu ekipmana gerek yoktur; çıplak gözle, dürbünle veya teleskopla güvenle izlenebilir.

Nadir Bir Olay: Bu tutulma, önümüzdeki birkaç yılın son büyük tam tutulmalarından biri. Bir sonraki benzer görkemdeki tam Ay tutulması için 2028 yılının sonuna kadar beklemek gerekecek.

Türkiye'den Nasıl Takip Edilir?

Türkiye'deki gökyüzü tutkunları, bu tarihi anı kaçırmamak için NASA’nın veya büyük gözlemevlerinin (Griffith Observatory gibi) yapacağı canlı yayınlara yönelebilirler.