Karaköy sakinleri

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Her semtin özdeşleştiği mekanların ve o semtte oturan, ‘takılan’ insanların az çok belli bir profili vardır. Bunu söylemenin imkansız olduğu tek semtin sokaklarını arşınladık bu ay. Yeni Karaköylülerle semtin gelişimini ve korkularını konuştuk.

Karaköy, İstanbul’un en yaşlı delikanlılarından biri. Göz alıcı binaları, kiliseleri, sahili, denizi, havası, Orta Çağ’dan kalma sokakları, ruhunu kaybetmeyen esnafı, konsept dükkanları… Öyle bir dokusu var ki Karaköy’ün bir profil çıkarmak neredeyse imkansız. Çünkü burası birbirine benzemeyen insanların semti. Aynı kafe içinde bir köşede yılın sokak stili ödüllerini alabilecek bir grup, bir köşede birbirine yemek tarifleri veren teyzeler, diğer köşede ders çalışan kızlar… Bir sokak düşünün tornacıyla şehrin en popüler mekanı karşı karşıya, berberle çağdaş sanatın en yeni temsilcilerinin eserlerinin sergilendiği galeriler komşu. Peki, bu güzelliği korumak mümkün mü? Elbette şu anda hep birlikte imkansızı istiyoruz. Neden mi? Şu sıralar Karaköy’ün fısıltı gazetesinde konuşulan dedikodulardan haberdar edelim sizi… Yıllardır şehrin ortasındaki en ucuz lokasyonlardan biri olan Karaköy’ün bir anda bu kadar popüler olması elbette bazı ev ve dükkan sahiplerinin gözlerinin ‘yeşil’e dönmesine sebep olmuş. Şu anda pek çok kiracıya fahiş fiyatlar teklif edilerek sözleşmeleri bitmeden evlerden ve dükkanlardan çıkmaları isteniyormuş. Kiracılar şimdi çıkmasa bile sözleşmeleri bittiğinde elbet çıkacaklar ve gözü dönen mal sahipleri de bu mekanları çok daha yüksek fiyatlara kiralamaya başlayacak. Sonuç mu? Yüksek fiyatlara dayanamayan tüm küçük esnaf ve kiracılar Karaköy’ü terk edecek, tüm doku ortadan kaybolacak… Şimdilik buna kimin dur diyeceğiyse meçhul…



