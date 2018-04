Karaköy’e yepyeni bir alışveriş ekolü getiren pop up pazar Souq, kapılarını 26-27 Nisan Cumartesi-Pazar günlerinde yeniden açıyor

Her ay değişen içeriği ve katılımcılarıyla Souq Karaköy’ün bu ayki konukları:* Ece Sükan Vintage’dan hesaplı parçalar* Stylists’ corner- Moda editörlerinin vintage ve ikinci el kıyafetleri* Ece Gözen’in sportif tasarımları* Maid in Love’ın sample sale’i* Deer Dana’nın tişörtleri* Elacindoruknazanpak’ın zamansız takıları,* Müz’ün teraryumları* Beymen Club’ın dinamik ve modern tasarımları* Superga’nın eğlenceli renkleri* Marley’in özgün tasarımlı kulaklık ve hoparlörleri* Blank Mag’in yaratıcısı Bahar Kongel’den Flower Up your White shirt workshop’ı* M.A.C makeup artistlerinden makyaj eğitimi* 3Dörtgen’in üç boyutlu yazıcılarıyla ‘Kendi aksesuarını üret’ atölyesi