Her ay değişen içeriği ve katılımcılarıyla Souq Karaköy’ün bu ayki konukları:
VINTAGE:?
* Ece Sükan Vintage’dan hesaplı parçalar,?
Vintage
VINTAGE:?
* Ece Sükan Vintage’dan hesaplı parçalar,?
* Ece Sükan Vintage’dan hesaplı parçalar
* Stylists’ corner- Moda editörlerinin vintage ve ikinci el kıyafetleri
Tasarımcılar
* Ece Gözen’in sportif tasarımları
* Mehry Mu’nun yazlık it-bag’leri,?
* Maid in Love’ın sample sale’i
* Deer Dana’nın tişörtleri
* Elacindoruknazanpak’ın zamansız takıları,
* Wons Mous’un ahşap gözlük ve kaykayları,?
* Kıymetli Evrak’ın eğlenceli kırtasiyeleri?
* Müz’ün teraryumları
Markalar
* Beymen Club’ın dinamik ve modern tasarımları
* Superga’nın eğlenceli renkleri
* Marley’in özgün tasarımlı kulaklık ve hoparlörleri
Workshoplar
* Blank Mag’in yaratıcısı Bahar Kongel’den Flower Up your White shirt workshop’ı
* M.A.C makeup artistlerinden makyaj eğitimi
* 3Dörtgen’in üç boyutlu yazıcılarıyla ‘Kendi aksesuarını üret’ atölyesi
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle…
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle…
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle…
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle…
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerl
Ayrıca…?
Karaköy Junk’ın retro/vintage mobilya ve aksesuarları?
ve? Kaan Düzarat’ın Analog Kültür arşivinden seçtiği müziklerle… ?