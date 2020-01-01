Uykudan yorgun uyanıyorsanız, sürekli bitkin, gergin ve verimsiz haldeyseniz karantina yorgunluğu yaşıyor olabilirsiniz. Nasıl çözeceğiniz bu yazıda...

Belki karantinanızın sayısını unuttuğunuz günlerinden birindesiniz, belki artık evden çalışıyorsunuz. Her sabah 2 saat işe giderken çektiğiniz trafiği unuttunuz, hatta toplantıdan toplantıya koştuğunuz günler eski bir hayal gibi. E peki neden hala hepimiz tükenmiş hissediyoruz?



Eskiden saat sabah 7’de alarm bile çalmadan uyanırken, şu an sabah 9:30’daki Zoom toplantısına ancak yetişiyoruz. Geceleri de 2-3’e kadar yatakta dönüp duruyoruz. Üstelik sadece 9-6 çalışmaya alışanlar değil ünlüler dahil her kesimden insan aynı şekilde hissediyor.

Peki bu nedir diye uzmanlara sorduk ve yeni bir terim bile öğrendik “Karantina Uyuşukluğu”

Sebepleri Nedir

Bu konuda birçok uzman aslında hemen hemen aynı şeyleri söylüyor, stres, kaygı, endişe, yeme düzenindeki değişiklikler ve değişen kahve & alkol alımı başta olmak üzere hayatımızda daha önce hiç deneyimlemediğimiz türde bir şey yaşıyor olmamız ve bunun yarattığı “hayatta kalma” modu. Şimdi gelin biraz detayına bakalım...

Uyku Kalitesinde Yaşanan Düşüş

İngiltere’deki bir uyku merkezinin uzman doktoru konuyu şöyle açıklıyor: "İyi, kaliteli ve derin bir uyku eksikliği bizi tahminimizin ötesinde etkiler. Modumuzu düşürür, aksi, tahammülsüz huysuz ve çok çabuk sinirlenen bir ruh durumuna sokar. Bu da evde sevdiklerimizle veya iş yerinde beraber çalıştığımız insanlarla sorun yaşamamıza neden olur. Şu an birçok konuda normalden daha ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu da uykuyu iki şekilde etkiliyor. Birincisi, zihniniz gelecekle ilgili birçok konuda durmadan teori üretiyor ve bu da endişelenmemize neden olabiliyor. Gecenin bir yarısı işinizi veya para durumunuzu düşünerek uyanmanız ve tekrar uykuya dalmakta zorlanmanız çok normal. İkincisi de, uyumayı başarsanız bile gün içinde yaşadığınız stres sebebiyle kalitesiz ve gergin bir uyku uyuyor olabilirsiniz.





Yeni Yemek Alışkanlıkları

Karantina ile birlikte yemek alışkanlıklarımız da değişti. Bir süre markete gidemedik, her zaman yediğimiz gibi taze sebze ve meyve alamadık, bu da vücudumuzda B vitamini ve magnezyum eksikliğine sebep olmuş olabilir. Haliyle uyku düzeni etkilendiği gibi yorgunluk, kas ağrıları çok daha sıklıkla yaşanmasına neden olması çok mümkün...

Masanızın Yeri ve Kahve İlişkisi

Sürpriz bir şekilde yeni masanızın yeri de suçlulardan biri olabilir. Mutfağa yakın çalışmanızdan dolayı farkında olmadan bol bol şekerli, karbonhidratlı atıştırmalık yiyor veya normalden çok daha fazla kahve içiyor da olabilirsiniz. Bu da vücudunuzu kan şekeri açısından dalgalı bir duruma sokuyor olabilir.





Alkol Alımı

O kadar da sürpriz olmayan bir sebep de alkol olabilir. Normalde dışarı çıkıp belli bir saatte evimize dönerken veya araba kullanacağımız için içmezken şimdi evden, saat sınırlaması olmadan içince çaktırmadan normalden daha fazla içiyor olabiliriz. Bu da sersemlemiş bir halde uyumamıza, susuz kaldığımız için veya tuvalete gitmek için defalarca uyanıp uykumuzun bölünmesine ve kalitesinin düşmesine sebep oluyor.

Çözüm Nedir?

Elektroniklerden ve parlak ışıklardan, özellikle telefon, tablet ve TV ekranından yatmadan evvel en az 2 saat uzak durun.

Elektronik cihazlarınızın çoğunda mavi ışık filtresi vardır, ayarlarınızdan bulup aktif hale getirin

“Blackout” denilen ışık geçirmez perde kullanın.

Yatma ve kalkma saatlerinizi olabildiğince aynı tutun. Her gece aynı saatte uykunuz olmasa bile yatağa gidin, bir süre sonra bedeniniz alışır.

Yatmadan önce bir rutin geliştirin. 15 dk kitap okumak veya 10 dk derin nefes egzersizi yapmak gibi.

Kafein ve alkol alımını belli bir miktarla sınırlayın veya belli bir saatten sonra almayın.

Bol protein ve lifli yiyecekleri karbonhidratlara tercih etmekle başlayın.

Şeker alımını da azaltırsak yolu yarıladınız demektir.

Son olarak; eğer yürüyüş yapabilecek şansınız varsa günde 30 dk bile olsa açık havaya çıkıp oksijen almaya çalışın. Hiç olmadı camlarınızı sürekli açık tutun, balkonda veya varsa bahçenizde oturun.

Sonuçta sorun sizde değil, bunlar vücudumuzun yaşanan olağanüstü duruma verdiği tepkiler. Ne yapacağınızı bilir ve ona göre önlem alırsanız uyku kalitenizi düzeltebilir ve karantina tükenmişliğinden sıyrılabilirsiniz.