Önemli bir konuda karar verme aşamasındasınız, ama çok zorlanıyorsunuz! Üstelik bu durum sizde strese neden oluyor! Ne yapacaksınız?

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, parasetamol içeren ağrı kesicilerin karar alma sürecinin neden olduğu stresi ve endişeyi azaltabileceğini gösterdi.ABD'deki Kentucky Üniversitesi'nden bilim adamları beynin fiziksel acıyla bağlantılı bölgesinin psikolojik acıyla da ilişkili olduğunu belirledi.Bilim adamları, ağrı kesicilerin etken maddesi parasetamolün baş ağrılarını dindirdiği gibi zor kararlar alması gerekenlerin kapıldığı endişe ve stresi de azaltabileceğini vurguladı.İlk deneyde bilim adamları katılımcılardan bazılarına parasetamol, bazılarına iyileştirici etkisi olmayan plasebo hapları verdi. Yarım saat sonra katılımcılardan tamamlamak istedikleri ancak seçim yapması zor iki işten birine karar vermesi istendi. Parasetamol alanların diğer gruptan daha kolay seçim yaptığı görüldü.İkinci deneyde katılımcılardan fiyatını kendilerinin belirleyeceği bir fincanı satması istendi. Bu durumda kendilerine verilen bir eşyanın satılması ve ona değer biçmek katılımcılarda stres ve endişeye yol açtı. Parasetamol alanların fincanı daha ucuza ve kolay sattığı belirlendi.Bilim adamları, kişiler seçim yapmak zorunda kaldığında bir anlamda "acı çektiklerini" ancak sonuçların ağrı kesicilerin endişe ve stresin azaltılmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini belirtti. Araştırmanın sonuçları "Journal of Experimental Social Psychology" dergisinde yayımladı.