Kiğılı, takım elbisede başlattığı yeni bir uygulama ile erkek giyimde büyük kolaylık sağlıyor. Ceket ve pantolon modellerinde farklı beden ölçülerine sahip olan erkekler için özel seçim imkanı sunuyor. Mağaza içerisinde yer alan Mix&Match koleksiyonu sayesinde Kiğılı, ceket ve pantolon bedenleri farklı olan müşterilerine ayrı ürün seçimi fırsatıyla karşınızda.

Mix&Match Koleksiyonu şehirli erkeğin yanında!

Kiğılı koleksiyonlarında her zaman rahatlığı ve şıklığı ön planda tutuyor. Mix&Match koleksiyonu ile takım elbise giymeyi tercih eden ve beden farklılıkları gösteren müşterilerinin de isteklerini karşılıyor. Getirdiği özel alternatifle malzeme, kumaş, tasarım ve işçiliğin uyumuna bir arada yer veriyor. Mix&Match koleksiyonu sayesinde takım elbiseleri farklı kombin ve beden seçenekleriyle değerlendirilebilmesini sağlıyor. Bu sayede bedeni farklılık gösteren müşteriler, farklı beden ölçülerine sahip ceket ve pantolon modellerini Mix&Match sayesinde kombinleyerek kendilerine özel bir takım elbise oluşturabiliyor.



Yaz Sezonunda Kiğılı farkı!

Kiğılı kumaşlarının nefes alması özelliği sayesinde takım elbise modellerinde her mevsim müşterilerinin memnuniyetini kazanmış ve kazanmaya devam etmekte. Sezonun trend parçalarından içerisinde yer alan çiçekli ve beyaz armürlü beyaz gömlekleri Mix&Match kombinin en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Yaz sezonunda daha rahat ve ferah kombinler oluşturmayı isteyen erkekler için de basic polo yaka tişörtleri etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.