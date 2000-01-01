İnsan sağlığına sayısız faydalarıyla doğal antibiyotik değeri taşıyan kefir, hemen hemen tüm market raflarında yerini aldı! "Ambalajlı ürün tüketmiyorum; her şeyin doğalını evde yapmayı tercih ediyorum." diyorsanız da en doğal yollardan "evde kefir nasıl yapılır" öğrenmek için bu yazıya göz atmanız yeterli!

Kefir, Kafkas Türkleri zamanında insanların kendilerine sağlık vermesi için hazırladıkları ve evden çıkarken içtikleri; bizlerinse yıllar yılı şifa kaynağı olarak tanıdığımız, sütün kefir mayası ile mayalanması sonucunda ortaya çıkan bir içecek! Süt ve ayrana benzetilen, ancak daha ekşimtrak bir aromaya sahip olan bu içecek, güçlü bir B12 vitamin kaynağı! Aynı zamanda bağırsaklarımızda bulunan faydalı bakteriler açısından da son derece önemli bir dengeleyici! Özellikle son yıllarda ambalajlı ürünlerin ve hazır gıda tüketiminin artmasıyla vücudumuzda bozulan probiyotik dengesini yeniden kazanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kefir tüketmek büyük bir önem taşıyor. Kefirin saymakla bitmeyen faydaları arasında; kan şekerini dengelemesi, mide ülserini önlemesi, kemikleri güçlendirmesi, depresyona karşı koruması ve mide gazını azaltması bulunuyor. Bu anlamda sağlıklı besinler ve doğal gıda tüketimi ile ilgili önemli isimlerden ilk akla gelen Ender Saraç, marketlerde bulabileceğimiz kefirin, hiç bir zaman evde yapacağınız doğal bir kefir ayranı kadar faydalı olamayacağını belirtiyor. Dolayısıyla bize de evde kefir üretiminin püf noktalarını sizinle paylaşmak düşüyor!



Evde kefir nasıl yapılır?

Evde kefir yapımı için öncelikle gerekli malzemeleri temin etmek ardından da ortam koşullarını uygun hale getirmek gerekiyor. İlk olarak hazır kefir mayası ve yeterli miktarda çiğ süte ihtiyacımız var! Yapımda kullanacağımız süt inek, keçi veya koyun sütü olabilir. Ancak kullanacağınız araç ve gereçler hususunda dikkatli olmalısınız. Metal ile temas ettiğinde tüm özelliğini yitireceğinden dolayı karıştırma işlemleri için tahta kaşık ve süzme işlemleri için plastik süzgeç kullanılıyor olmalısınız. Ayrıca ne kadar kefir üretmek istediğinize bağlı olarak malzeme temin etmenizde fayda var. Bu aşamada bir litre süt için bir kesme şeker kadar mayanın yeterli olduğunu düşünerek yola çıkabilirsiniz. Malzemeler tamamsa, bir an önce yapım aşamasına geçebilirsiniz!







Öncelikle sütü kaynatarak kefir yapımına başlayabilirsiniz. Ardından kaynayan sütün üzerinde biriken kaymağı plastik süzgeç yardımıyla alarak, sütünüzü ılımaya bırakın. Oda sıcaklığı olarak bilinen 25 derece aynı zamanda bakterilerin üremesi için uygun sıcaklık olduğundan, mayalanma işlemi ancak bu sıcaklıkta gerektiği gibi gerçekleşecektir. Önceden hazırladığınız mayayı, içinde bulunduğu süt veya sudan plastik süzgeç yardımı ile süzerek, yeni ılıklaşan çiğ sütünüze ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra sütün üzerini temiz bir bez ile kapatın. Kullandığınız kabın metal olmamasına dikkat etmeyi unutmayın! Böylece kefirinizin yapım aşamasını başarıyla tamamladınız! Şimdi sıra en az yapım aşaması kadar önemli olan saklama aşamasında...



Evde yapılan kefir nasıl saklanır?

Kefir, 25 derecelik sıcaklıkta ve karanlık ortamda belli bir süre bekletildikten sonra tüketilmelidir. Bu süre en az 24 saat olmakla birlikte isteyenler 48 saat mayalanmaya bırakabilir. Daha uzun süre mayalanan kefir, hem daha ekşi bir tada hem de daha yoğun bir kıvama sahip olacaktır. Bu nedenle ağız tadınıza bağlı olarak mayalanma için ayıracağınız süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Mayalanma süresince aralıklı olarak kefirinizi kontrol edebilir; üzeri süt kesiği kıvamına geldiğinde kefirinizin hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Mayalanma bittiğinde hazır hale geldiğinde, içinde bulunan bakterileri plastik süzgeç veya tahta kaşık yardımıyla süzebilir; su veya sütün içine atarak bir dahaki yapıma tekrar kullanmak için saklayabilirsiniz. Bu şekilde süzülen bakteriler 10 gün boyunca su veya süt içinde saklanıp yeniden kullanılabilir. 2 ay boyunca dondurucuda saklayabilirsiniz. Çok daha uzun süre kefir mayasını saklamak isteyenler kurutma yönteminden faydalanabilir. Kurutulan kefir bakterileri yaklaşık olarak 1-1,5 yıl saklanıp yeniden kullanılabilir. Süzmüş olduğunuz kefiri ise cam bir kavanoz veya şişeye alarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu şekilde evde yapılan kefiri 2-3 günde tüketmeniz, ellerinizle yapmış olduğunuz kefirden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır.