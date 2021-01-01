Şehirde sonbahar esintileri, radarımızda ise Vogue eyewear sonbahar koleksiyonu var. Şehre gelen sonbaharda, yeni sezonun anahtar parçalarını keşfedin!

Sonbahar, tüm sıcaklığı ve renkleriyle yeni sezona harika bir ilham veriyor. Güneş gözlükleri ise bu mevsimde yalnızca gözlerimizi güneşten korumak için değil, stilimizin en önemli tamamlayıcısı haline geliyor. Dört mevsimin tartışmasız başrolü güneş gözlüklerimiz, stil konusunda fark yaratma gücüne sahip iddialı bir parça.







Şehirde sonbahar esintilerinin sürdüğü bu mevsimde, radarımıza Vogue Eyewear sonbahar koleksiyonu takılıyor. Twiggy ve High Rise adlı iki model, renk seçenekleri ile retro ve ışıltıyı bir araya getiriyor. Aynı zamanda geometrik formları da bünyesinde bulunduruyor.



Vogue eyewear sonbahar koleksiyonunun öne çıkan modellerinden Twiggy, beş farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Swarovski kristallerle bezeli sapları ve ince metal çerçeveli formu retro ve ışıltılı bir tarz sunuyor.







Sezonun modasına uygun pastel tonlarıyla dikkatleri üzerine çeken model, abartısız ama etkileyici bir görünümüyle de çağdaş bir tavır sergiliyor. Twiggy; geometrik tasarımı, metal saplarında bulunan Svarovski kristalleri ve pastel tonlarıyla şimdiden favorilerimiz arasına adını yazdırıyor.



Koleksiyonun diğer üyesi High rise modeli, trend yaratan metal geometriler ve renkli lensleriyle çağdaş ve kozmopolit bir tavrı temsil ediyor. Şehirli geometrilerden ilham alan model, beş farklı çerçeve ve cam seçeneğiyle stil kodlarına tam uyum sağlıyor.







High rise, yumuşak geometrik açılar ve stil sahibi metal, pastel ve feminen tonlarla tarzını ortaya koyuyor. Pembe degrade camlı kırmızı altın çerçeve, kahverengi degrade camlı altın rengi çerçeve, degrade camlı siyah veya gümüş çerçeve, mavi degrade cam ve mavi çerçeveli seçenekleriyle güneş gözlüğünüz ve stiliniz zahmetsizce bir bütüne dönüşüyor.