Keyfine düşkün babalara

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Babalar gününde bahçe keyfine düşkün babaları sevindirecek ve hem açık hem kapalı mekanlarda kullanabilecekleri bir hediye önerisi...

Homend, bu yıl Babalar Günü için, keyfine düşkün babaları sevindirirken, damak tadına sağlıklı pişirme garantisini de ekleyen bir hediye alternatifi sunuyor: Türkiye’nin ilk ve tek cam yüzeyli elektrikli ızgarası, Grilliant 1401. Dumansız ve sağlıklı mangal keyfini eve de taşımayı sağlayan Grilliant 1401’in cam yüzeyinde omletten gözlemeye, sebzeden ete kadar pek çok yiyecek sağlıkla ve lezzetle pişiyor, size de babalar gününü şık bir sofrada ailecek kutlamak kalıyor.

Grilliant 1401 tavsiye edilen satış fiyatı: 697 TL.