Kış sezonunda ekranda gözyaşı, dram ve entrika var!

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Yeni diziler çok konuşulacak!

Haber:Haftasonu

Soğuk havalar henüz bizden uzakta olsa da , televizyon kanalları kış sezonunun dizilerini açıklamaya başladı. Milyonlarca Türk seyircisinin en büyük eğlencesi olan diziler bu yıl da bol miktarda gözyaşı, dram , entr ika, heyecan ve biraz da kahkaha barındırıyor. İşte kanalların yeni dönemdeki iddialı yapımları!

STAR TV

‘Muhteşem Yüzyıl’ı transfer ederek “Dizi rekabetinde biz de varız” diyen STAR, yaz döneminde ‘Benim Hala Umudum’ var adlı diziyi yayınladı. Dizi, kış sezonunda cuma günleri ‘Dila Hanım’ın ardından yayınlanacak. STAR’ın yeni sezonda kesinleşen tek dizi projesinin adı ‘Medcezir’...



Aramızda Kalsın

Gökçe Bahadır, bu defa bir komedi dizisiyle ekranlara dönüyor. Çekimlerine Çengelköy’de başlanan yeni komedi dizisi ‘Aramızda Kalsın’ın ilk bölümünün bazı sahneleri için ekip Gaziantep’e gidecek. Caner Cindoruk’un da seyirciyle buluşacağı dizide 30 yaşında, iki çocuklu bir kadının hayatı eğlenceli bir peri masalına dönüşüyor. Star TV’de yayınlanacak dizide Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Yadigar, Antep’te yaşıyor. İstanbul’a Bahattin (Uğur Yücel) ve Hüsne’nin (Binnur Kaya) yanına gelmesiyle olaylar birbirini izliyor...

