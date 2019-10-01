Kış ayları daima grip, soğuk algınlığı, nezle, burun akıntısı ve halsizlik anlamına gelmek zorunda değil. Soğuklar bastırmadan alınacak birkaç küçük önlem ile tüm kış aylarını sağlıklı, zinde, üretken ve mutlu geçirmek, yatağa düşmeden bir yılı tamamlamak mümkün olabilir. İşte kara kış bastırmadan dikkat etmemiz gereken 5 altın kural.

1. Vücut direncini artırın



Doğru beslenmediğinizde zayıf düşecek vücudunuzu sadece soğuklarda değil, yazın ortasında bile hastalıklardan koruyamazsınız. Beslenme alışkanlığınızı sadece kilo alma/kilo verme hedefleriniz açısından değil, vücut direncinizi artırmak için de gözden geçirmelisiniz. Gerekli vitaminleri ve mineralleri yeterince aldığınız bir beslenme programı uyguladığınıza emin olun.



2. Belirtilere kulak kabartın



Kış hastalıkları çoğu kez ortaya çıkmadan bir süre önce belirtiler vermeye başlar. Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, hafif ateş, boğazda yanma, belli belirsiz bir kırgınlık gibi belirtileri gösteriyorsanız artık müneccim olmaya gerek yok, 2-3 güne kalmaz ateşler içinde yatağa düşeceksiniz demektir. Hemen önlemlerinizi alarak vücudunuza destek sağlayın. Beslenmenizi güçlendirin, kendinize sıcak, korunaklı, dinlendirici bir ortam hazırlayın ve elbette hızlıca doktora görünerek önleyici ilaç takviyelerinizi alın. Bu önlemler sayesinde, günlerce yataklara düşeceğiniz bir hastalık süreci yerine, keyifle oturup dizilerinizi seyredip işinizi yapacağınız bir iki günlük hafif dinlenme döneminin ardından yeniden zımba gibi günlük rutinlerinize dönmüş olacaksınız.



3. Vücudun soğuk alan noktalarına özen gösterin



Soğuk havalar çok sinsidir ve sizi hiç beklemediğiniz noktalardan vururlar. Aslında sanıldığın aksine, göğsünüze, karnınıza soğuk vurduğu için değil de, boynuza, parmak uçlarınıza soğuk vurduğu için hastalanmanız daha kolay olur. Karın bölgenizde soğukla yüzleşecek organlarınızı güçlü bir yağ ve kas tabakası sıcacık sarıp sarmalamışken, boynunuzdan geçen küçücük damarlarınız soğuğu gördüğünde, buzdolabı etkisiyle vücudunuza yayılacak kanı da soğutur ve iç organlarınıza buz gibi bir kan gitmeye başlar. Parmak uçlarınız soğukla yüzleştiğinde beyniniz çok soğuk bir ortamda dirençsiz kaldığınızı düşünerek savunma mekanizmalarını harekete geçirir ve ateşiniz yükselmeye başlayabilir. Vücudunuzun bu sorunlarla karşılaşmaması için, soğuğu alıp direncinizi düşürecek bu uç noktalarınızı soğuğa karşı izole etmelisiniz. Ayak parmaklarınızı için sıcak çoraplar ve koruyucu botlar kullanmalısınız. Elleriniz içinse yanınızda mutlaka uygun bir eldiven taşımalısınız. Dokunmatik cep telefonuyla yaşadığımız bu çağda eldiven kullanmak çok pratik bir uygulama değil ama artık dokunmatik ekranlar için özel olarak üretilen eldivenler bulunuyor. Ayrıca soğuklara karşı tamamen savunmasız olan başınızı da rüzgarı geçirmeyecek sıkı bir bere ile desteklemeyi ihmal etmeyin.



4. Kan akışını hızlandırın



Hareketsizlik de çoğu zaman hastalıkları davet eden bir etki yaratır. Sabahları güne 15 dakika spor yaparak başlamak tüm gün boyunca vücudunuzun daha aktif kalmasını, vücut ısınızın sizi soğuk havalardan koruyacak kadar ısınmasını sağlar. Metabolizma hızınız artar. Bağışıklık sisteminiz kuvvet kazanır. Sporu, hareketi, aktif yaşamı hayat biçiminiz haline getirdiğinizde, sadece hastalıklara karşı direncinizi artırmayacaksınız, fiziksel ve mental olarak yaşam kalitenizde çok önemli bir iyileşme de hissedeceksiniz.



5. Termal tayt



Aslında bacak ve basen bölgelerinde terlemeyi sağlayarak yağ yakımını hızlandırmayı amaçlayan bir termal tayt da kış aylarında soğukların çok azdığı dönemlerde vücudunuzun soğuğu hissetmemesi için destekleyici olabilir. Eskilerin “içlik” dediği ve insanları yüzyıllardır soğuktan koruyan bu uygulamayı bugün termal tayt ile hayata geçirmek mümkün. Bu taytlar kıyafetlerinizin altında potluk da yapmayacağı için kullanımı çok daha rahat. Soğuk günler için gardırobunuzda birkaç adet termal tayt bulunmasını mutlaka tavsiye ediyoruz.